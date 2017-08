Łosoś na jarzynce

Lekkie danie, dla wszystkich dbających o linię

Zdjęcie Potrawka z łososiem /©123RF/PICSEL

Składniki dla: 5-6 porcji Składniki 2 garści zielonej fasolki

60 dag filetu z łososia

15 dag pieczarek

1/2 czerwonej papryki

1 łyżeczka octu balsamicznego

1 łyżeczka miodu

1/2 łyżeczki ostrej musztardy

szczypta soli

pieprz

1/2 szkl. bulionu warzywnego

olej rzepakowy do marynaty i do smażenia

natka pietruszki

po 1 łyżce keczupu i zielonego pesto

kolorowy pieprz do dekoracji

Sposób przygotowania

1. Zrób marynatę do ryby: 2 łyżki oleju wymieszaj z octem, miodem, musztardą, szczyptą soli i pieprzu. Rybę umyj, osusz, natrzyj marynatą. Zawiń w folię i odłóż na 30 minut. Łososia pokrój na małe kawałki, przełóż je na blachę wyłożoną folią aluminiową. Piecz 20 minut w 170 st. C.



2. Fasolkę obierz, opłucz i pokrój na kawałki. Zblanszuj ją w osolonej wodzie. Osącz. Paprykę potnij w paseczki. Pieczarki umyj, osusz. Pokrój na ćwiartki lub połówki. Rozgrzej 2 łyżki oleju, wrzuć grzyby, duś, aż odparuje powstały sos. Pod koniec wrzuć paprykę. Zdejmij z ognia.



3. W głębokiej patelni podgrzej bulion. Dodaj fasolkę, rybę i pieczarki z papryką. Delikatnie wymieszaj, duś ok. 10 minut. Wyłóż danie na talerze, udekoruj natką, oprósz kolorowym pieprzem. Na brzegach talerzy zrób dekoracyjne kleksy z keczupu i pesto. Podawaj od razu.