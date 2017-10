Lubisz mleko roślinne? Nie przepłacaj - zrób je sama!

Mleka i napoje roślinne to doskonała alternatywa dla osób uczulonych na mleko krowie i z nietolerancją na laktozę. Zawierają białko, wapń, węglowodany, witaminy, a także składniki mineralne. Co więcej, można je bez trudu przygotować samodzielnie.

Zdjęcie Mleko migdałowe /©123RF/PICSEL

Mleko owsiane, migdałowe czy ryżowe jest alternatywą dla mleka krowiego - często uczulającego i niestety nie trawionego przez dorosłych. Czasami nawet mleko bez laktozy nie może znaleźć się w naszej diecie, wtedy na ratunek przybywają mleka roślinne - jednak są one niestety bardzo drogie. W takim przypadku warto spróbować zrobić swoje własne, domowe mleko roślinne.

Do przygotowania mleka kokosowego potrzebujemy: 200 g wiórków kokosowych oraz 2 litrów wody.

Zagotuj wodę i połowę wlej do blendera, dodaj wiórki, a następnie miksuj na wysokich obrotach przez ok. 3 minuty. Teraz na misce lub innym naczyniu połóż gęste sitko, przelej zmiksowane wiórki i mocno odciśnij. Ponownie do blendera wlej wodę, dodaj odciśnięte wiórki i znów zmiksuj, teraz odcedź jak za pierwszym razem i już gotowe. Mleko przechowuj w lodówce do kilku dni.

Aby zrobić mleko owsiane potrzeba: 200 g płatków owsianych oraz 1500 ml wody.

Płatki wsyp do blendera i rozdrobnij, następnie przesyp do naczynia, zalej gorącą wodą i odstaw na 30 minut. Teraz całość energicznie zamieszaj i przelej przez gęste sito. Gotowe mleko można przechowywać w lodówce do trzech dni.

Jeśli chcemy zrobić mleko migdałowe musimy mieć: 100 g migdałów, 4 szklanki przegotowanej i wystudzonej wody.

Migdały trzeba wsypać do naczynia i zalać na noc dwoma szklankami wody z kranu. Rano należy je odcedzić i dokładnie przepłukać. Następnie odsączyć i przełożyć do blendera, dodać wodę i miksować przez kilka minut. Całość odcedzić na sitku lub gazie i przelać gotowe mleko do naczynia.

W sieci można znaleźć wiele świetnych przepisów na tego rodzaju mleka, poza wymienionymi wyżej możemy przygotować sezamowe, orzechowo-owsiane, migdałowe z komosą, z orzechów nerkowca, itd. Naprawdę warto wypróbować każdego z nich.