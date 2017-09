Makaron razowy z krewetkami i pomidorkami

Lubisz krewetki? Jeśli tak, to przygotuj je z makaronem razowym. Lekko i bardzo smacznie!

Zdjęcie Makaron razowy z krewetkami /materiały prasowe

Składniki 50 g makaronu razowego spaghetti

150 g krewetek 31/40

8 szt. pomidorków koktajlowych

1 ząbek czosnku

2 gałązki tymianku

2 gałązki natki pietruszki

3 szt. Liścia laurowego

Pół cytryny

2 łyżki oliwy z oliwek

Pół łyżki posiekanej natki pietruszki

Pieprz do smaku

Sposób przygotowania

Wykonanie: Krewetki obieramy i usuwamy przewód pokarmowy. Wrzucamy do rondelka z sokiem i skórka wyciśniętej cytryny. Natkę pietruszki, tymianek i liść laurowy związujemy sznurkiem kuchennym i dorzucamy do rondelka. Całość podlewamy wodą i gotujemy do czasu, aż krewetki będą miękkie. Makaron gotujemy zgodnie z instrukcją podana na opakowaniu. Pomidorki przekrawamy na pół i mieszamy z rozgniecionym czosnkiem, oliwą i posiekaną natka pietruszki. Tak przygotowane pomidorki wrzucamy na patelnię, dodajemy do nich odcedzone krewetki, makaron doprawiamy pieprzem i podgrzewamy na małym ogniu. Przed podaniem możemy skropić całość odrobina soku z cytryny.



Przepis pochodzi z książki "Kuchnia Fit 2" Konrada Gacy.