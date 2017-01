Marchewkowy "hummus"

Fakt, że marchew doskonale komponuje się z różnorodnymi składnikami i smakami, daje nieograniczone pole kulinarnych manewrów. Julia Platt Leonard zdradza przepis na marchewkowy dip, który może stanowić godne zastępstwo tradycyjnego hummusu.

"Marchew to wdzięczne warzywo, zwykle leżakują w lodówce, w oczekiwaniu na kulinarną wenę albo panikę. Wystarczy je obrać, posiekać, delikatnie poddusić na oliwie i są gotowe do podania. Można również dodać do nich seler, cebulę i na bazie tych składników przygotować zupę. Pokrojone w paski, stanowią świetną przekąskę, szczególnie w towarzystwie kremowego hummusu" - wskazuje Julia Platt Leonard, autorka książek kulinarnych.

Fakt, że doskonale komponują się z różnorodnymi składnikami i smakami, daje nieograniczone pole do manewru - od surówek, dodatku do dań wytrawnych, na deserach kończąc. Julia Platt Leonard zachęca do eksperymentowania ze smakiem marchwi i zdradza przepis na marchewkowy dip, który można serwować z surowymi warzywami lub krakersami.



Składniki 500 g marchewek

trzy łyżeczki miso

dwie łyżeczki słodkiego japońskiego wina mirin

używanego do gotowania

3-4 łyżeczki octu ryżowego

odrobina oleju sezamowego do smaku

Do smaku można dodać również odrobinę płatków chilli, sezam.



Sposób przygotowania

"Obrane, umyte i pokrojone marchewki gotujemy w osolonej wodzie ok 10 min. Odcedzamy je, zachowując wodę, w której się gotowały. Przekładamy je do blendera i miksujemy dodając miso, mirin i ocet ryżowy. Miksujemy je do chwili uzyskania gładkiej konsystencji. Jeśli masa jest zbyt gęsta, można dodać odrobinę wody, w której gotowały się marchewki. Do smaku można dodać odrobinę soli. Całość przekładamy do miseczki i posypujemy sezamem, płatkami chilli i polewamy olejem sezamowym" - instruuje Julia Platt Leonard.