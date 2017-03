Medaliony w sosie grzybowym

Chciałabyś przygotować dla rodziny lekki, pożywny obiad? Nie musisz rezygnować z ulubionych przez wszystkich kotletów. Wystarczy, ze tym razem zrobisz je... troszkę inaczej.

Czas przyrządzenia: ok. 50 minut Składniki dla: 4 osób Składniki 4 spore plastry polędwiczki wieprzowej albo cienkiego schabu

2 łyżki oliwy

2 łyżeczki koncentratu pomidorowego

2–3 ząbki czosnku

1 łyżka oleju

50 dag mrożonych kurek albo świeżych pieczarek

1 cebula

1/2 pęczka natki

sól

pieprz

suszony tymianek

Sposób przygotowania

1. Plastry mięsa opłucz,wytrzyj. Włóż do miseczki.Oliwę wymieszaj z koncentratem i czosnkiem przeciśniętym przez praskę. Dodaj trochę tymianku.Mięso posmaruj marynatą. Włóż do lodówki na 20-30 minut.



2. Mrożone kurki przelej na sitku wrzątkiem i osusz. Jeśli używasz pieczarek, oczyść je papierowym ręcznikiem zwilżonym wodą. Większe sztuki pokrój na cząstki, małe grzyby pozostaw w całości.



3. Cebulę obierz, drobno posiekaj. Na patelni rozgrzej olej. Zeszklij na nim cebulę. Włóż grzyby. Ew. podlej odrobiną wody.Duś je do miękkości. Pod koniec oprósz solą, pieprzem oraz tymiankiem.



4. Zamarynowane kawałki polędwicy lekko rozgnieć dłonią. Obwiąż sznureczkiem. Posyp solą oraz pieprzem. Piecz 20-25 minut w temp. 180°C. Przed podaniem kotlety polej sosem grzybowym. Posyp posiekaną natką.