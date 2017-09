Miks z cukinią i pomidorami

Zdrowo i smacznie!

Zdjęcie Spaghetti z cukinią /©123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: ok. 35 min Składniki dla: 4 porcji Składniki 40 dag makaronu spaghetti

2 średnie cukinie

20–24 małe pomidorki

20 dag sera korycińskiego lub twarogu

4 duże garści szpinaku

l2 ząbki czosnku

1 mała cebulka

2–3 łyżki oleju

sól

mielony czarny pieprz

suszone oregano

Sposób przygotowania

1. W garnku zagotuj posoloną wodę na makaron. Cukinie oczyść, umyj, odetnij końce. Resztę pokrój w cieniutkie paski o takiej samej grubości jak ugotowane spaghetti. Najłatwiej zrobisz to specjalną temperówką do warzywa - jeśli nie masz jej w domu, po prostu zetrzyj cukinię na tarce o dużych otworach. Pomidorki umyj, wytrzyj do sucha. Ząbki czosnku obierz, grubo posiekaj. Cebulkę obierz, pokrój w niewielką kostkę. Szpinak przebierz, umyj, listki dobrze osusz i ew. pokrój na mniejsze kawałki.



2. Do wrzącej wody włóż makaron, zamieszaj go. Poczekaj, aż woda ponownie zawrze. Wtedy zmniejsz płomień i gotuj jeszcze 6-7 minut.



3. W tym czasie na dużej patelni rozgrzej olej. Wrzuć pokrojoną cebulę i czosnek. Podgrzewaj, aż zrobią się szkliste. Dołóż paseczki cukinii. Smaż, mieszając 3 minuty. Potem dołóż szpinak i pomidorki. Smaż dalej jeszcze 2 minuty. Pod koniec smażenia warzywa przypraw do smaku solą, pieprzem oraz oregano.



4. Makaron odcedź, lekko osącz na sitku. Przełóż na patelnię z warzywami. Przemieszaj. Mocno razem podgrzej. Wyłóż na talerze. Przed podaniem posyp pokruszonym serem korycińskim lub twarogiem.