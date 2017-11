Muffinki pod pomidorem

Smakują rewelacyjnie!

Zdjęcie Muffinki z pomidorem /©123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 55 min Składniki dla: 5-6 porcji Składniki 40 dag ugotowanego drobniejszego makaronu

2-3 pomidory

1 mała żółta papryka

2/3 szkl. kukurydzy konserwowej osączonej z zalewy

1 cebula

15 dag ostrego żółtego sera

1 łyżka masła

2 jajka

1/4 łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżka mielonej czubricy lub kozieradki

1/2 łyżeczki mielonej ostrej papryki

sól

pieprz

olej

Sposób przygotowania

1. Paprykę umyj i oczyść z pe - stek. Cebulę obierz. Warzywa pokrój w kostkę. Wrzuć na rozgrzane masło, smaż, aż będą prawie miękkie. Pomidory umyj i pokrój w plasterki.



2. Jajka zmiksuj z proszkiem (muffinki będą dzięki temu mięciutkie). Do miski wrzuć makaron, dodaj jajka, podsmażone warzywa, kukurydzę, przy - prawy. Dokładnie wymieszaj.



3. Foremki na muffinki posmaruj olejem. Do każdej włóż po porcji makaronu. Wy - równaj wierzch i połóż po plasterku pomidora. Piecz 25 mi - nut w 170 st. C. Posyp startym serem. Piecz 5 minut.