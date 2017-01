Na święto Trzech Króli przygotuj galette des rois

Tradycyjnie we Francji na święto Trzech Króli pieczone jest i podawane ciasto o nazwie galette des rois. To okrągły placek z ciasta francuskiego, najczęściej z masą migdałową. W środku ukryte jest ziarnko bobu lub figurka.

Galette des rois piecze się z ciasta francuskiego, przełożonego masą migdałową. Kreatywność cukierników pozwala jednak i na tworzenie innych smaków, np. nadzienia cytrusowego, karmelowego, lub czekoladowego. Ważny jest dodatek - ziarenko fasoli lub bobu, które ma wskazać króla wśród biesiadników.

Galette des rois możemy zrobić sami w domu.



Składniki dwa płaty ciasta francuskiego

100 g mielonych migdałów

75 g cukru

1 jajko

50 g miękkiego masła

kilka kropli aromatu migdałowego oraz żółtko do posmarowania ciasta i ziarenko fasoli lub małą figurkę.

Sposób przygotowania

Pierwszym płatem ciasta wykładamy formę do tarty, trzeba nakłuć je widelcem. W misce mieszamy wszystkie składniki (migdały, cukier, jajko, miękkie masło, olejek migdałowy). Powstałą masę smarujemy na cieście, ukrywamy w niej ziarno. Przykrywamy drugim płatem ciasta i dobrze sklejamy ze sobą krawędzie. Wierzch ciasta smarujemy roztrzepanym żółtkiem, żeby po upieczeniu ładnie się błyszczało. Nakłuwamy delikatnie wierzch ciasta widelcem, aby umożliwić ujście powietrza. Pieczemy je w temperaturze 210 st. C przez około 30 minut (zajrzeć można dopiero po 25 minutach pieczenia). Jeśli to konieczne, przedłużmy pieczenie nawet do 40 minut.

Ciasto dzielimy przy podawaniu, a osoba, która trafi na ziarno, jest obwoływana "królem" i zakłada specjalną, papierową koronę.

W wielu francuskich cukierniach do galette des rois wkładane są też specjalne figurki, np. przedstawiające dzieciątko Jezus. Figurki są nawet kolekcjonowane, a ich zbieraczy określa się fabofilami.