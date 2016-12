Na sylwestrowej domówce - meksykańskie tacos

Sylwestrowej zabawie towarzyszyć powinno dobre jedzenie. "Szybka, aromatyczna i konkretna w smaku przekąska może być super dodatkiem do wieczornej domówki" - mówi PAP Life kucharz Jakub Steuermark i proponuje podać meksykańskie tacos oraz chipsy krewetkowe.

Jak przyznaje PAP Life Jakub Steuermark, prowadzący warsztaty kulinarne i gotujący w kuchni programu "Pytanie na śniadanie", sylwester to czas zabawy i radości. "Jest wiele do zrobienia i ostatnie, o czym myślimy to gotowanie. Jednak szybka, aromatyczna i konkretna w smaku przekąska może być super dodatkiem do wieczornej domówki" - przekonuje Steuermark i radzi wybierać przepisy na dania, które mają wyraźny i zdecydowany smak. "Wówczas unikniemy ewentualnej dyskusji na temat tego, jak coś powinno być doprawione" - zauważa kucharz.

"Pamiętajmy też, że tego wieczora będziemy się raczyć napojami wyskokowymi, które odbierają naszym kubkom smakowym pełnię percepcji. Dlatego radziłbym podać raczej azjatycką sałatkę albo ostre tacos niż cienki barszczyk jak u cioci na imieninach" - dodaje.

Jedną z propozycji Steuermarka jest właśnie meksykańskie tacos z aromatycznym indykiem, awokado, papryczkami jalapeno i kwaśną śmietaną.



Składniki dla: 20 porcji Składniki 40 twardych trójkątnych taco

10 dojrzałych awokado

2 małe puszki papryczek jalapeno

czerwona kapusta

100 ml białego octu winnego

50 g cukru

Składniki na farsz 1,5 kg ciemnego mielonego mięsa z indyka

4 czerwone chili

50 g prażonych ziaren kminu rzymskiego

opakowanie kwaśnej śmietany 18 proc.

2 pęczki świeżej kolendry

sok i skórka z 10 limonek

Sposób przygotowania

Przygotowanie tacos zaczynamy od umycia awokado, przekrojenia go na pół, wyciagnięcia miąższu i pokrojenia go w cienkie plastry. Jalapeno odcedzamy. Kapustę drobno szatkujemy, skrapiamy octem i posypujemy cukrem. Mięso indyka mieszamy z drobno pociętym chilli, zmielonym kminem rzymskim i skórką z limonek. Dodajemy sól i krótko smażymy na rozgrzanej patelni. Tacos wypełniamy kapustą, mięsem indyka i awokado, a na górę kładziemy łyżeczkę kwaśnej śmietany. Układamy kilka krążków papryczek jalapeno i dodajemy świeżą kolendrę. Całość skrapiamy sokiem z limonek.