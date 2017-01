Na zimowe rozgrzanie – pożywne kasze

Zima w tym roku nas nie rozpieszcza. By przy utrzymujących się od tygodni, minusowych temperaturach nasz organizm mógł ustrzec się przed infekcjami warto dostarczać mu w tym trudnym czasie dobrej jakości produkty, bogate w składniki odżywcze, witaminy i błonnik. Bazą dla rozgrzewających posiłków mogą być kasze, które dodatkowo dzięki zawartości różnych minerałów chronią przed nadwagą, miażdżycą, cukrzycą i nowotworami.

Kasze królowały na polskich stołach od setek lat, u Słowian stanowiły podstawę diety – przygotowywali z nich zupy, dodawali do barszczu, przygotowywali je też na słodko z suszonymi owocami. Dopiero pojawienie się i popularyzacja w XIX wieku ziemniaków spowodowała, że kasze „zeszły na dalszy plan” jadłospisu Polaków. Tymczasem, kasze pod względem wartości odżywczej przewyższają nie tylko ziemniaki, ale też ryż i makaron. Kasze są cennym źródłem witamin z grupy B, kwasu foliowego i witaminy E, a także potasu, żelaza i magnesu. Na rynku, w zależności od rodzaju ziaren, z których są produkowane, jest kilka rodzajów kasz, a każda ma nieco inne właściwości.

Jaglane odkwaszanie

Kasza jaglana przyrządzana jest z prosa, jest jedną z najstarszych kasz i jedną z niewielu zasadotwórczych, co przy tradycyjnych dietach, opartych na zakwaszających organizm mięsie i nabiale, pozwala na zachowanie równowagi w organizmie. Kasza jaglana jest lekkostrawna, nie uczula i nie zawiera glutenu. Ma właściwości antywirusowe, zmniejsza stan zapalny błon śluzowych. Kasza jaglana to także zbawienie dla urody. Dzięki zawartości krzemionki wpływa na poprawę wyglądu włosów, skóry i paznokci. Kaszę jaglaną można jeść na słodko, np. z owocami czy dżemami. Kasza jaglana sprawdzi się też w diecie wegetariańskiej i wegańskiej.



Niższe ciśnienie z kaszą gryczaną

Uważana jest za jedną z najzdrowszych kasz. Jest bogata w kwas foliowy, magnez, cynk i fosfor. Ziarna gryki, z których produkowany jest ten rodzaj kaszy zawierają dużo białka, są bogate w lizynę, której nasz organizm nie jest w stanie sam wytworzyć. Ma właściwości odkwaszające organizm. Kasza gryczana zawiera nawet dwa razy więcej błonnika niż ryż i makaron - idealnie sprawdzi się na diecie redukcyjnej. Co najważniejsze, dzięki zawartości potasu przyczynia się do obniżenia ciśnienia i polecana jest osobom borykającym się z problemem nadciśnienia. Podobnie jak kasza jaglana nie zawiera glutenu. Zastosowanie kaszy gryczanej jest bardzo szerokie. Można z niej przyrządzić placki, pasztety, jest idealna do zrazów.



Z pęczakiem łatwiejsze trawienie Kasza pęczak jest kaszą jęczmienną o najwyższej zawartości wartości odżywczych i witamin ze wszystkich odmian kaszy jęczmiennej i w przeciwieństwie do kaszy gryczanej i jaglanej zawiera gluten.Pęczak dostarcza za to organizmowi sporą dawkę witaminy B1, B2, PP i B6. Jest polecany wszystkim osobom zmagającym się z wysokim poziomem cholesterolu. Kasza ta wzmacnia także śledzionę, trzustkę i żołądek, dlatego jest tak ważna w diecie osób z problemami trawiennymi. Co ciekawe, jedzona w formie zupy ma właściwości obniżające gorączkę. Pęczak świetnie nadaje się także do sosów i sałatek.