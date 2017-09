Nie kupuj oliwy smakowej!

Gotowe oliwy smakowe kupić można bez problemu w wielu sklepach. Po co jednak przepłacać, jeśli można je przygotować samemu. A co do wyboru konkretnego smaku, to ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia i zawartość spiżarni.

Zdjęcie Wśród najpopularniejszych dodatków smakowych można wymienić: rozmaryn, czosnek, paprykę chili, suszone pomidory i bazylię /©123RF/PICSEL

Oliwę smakową możemy dodać jako składnik sosu czy marynaty, do pieczenia i grillowania potraw, a także jako dodatek do zup, warzyw i wszelakich sałatek. Zastosowań jest wiele, a co najważniejsze każde jest dobre.

Oliwę możemy przygotować na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na lekkim podgrzaniu oliwy (do ok. 40-60 st. C) i dodaniu do niej tych składników, które lubimy. Pamiętajmy, aby dodatki były umyte i suche, a w przypadku przypraw, aby nie były zwietrzałe, bowiem od tego zależy intensywność aromatu oliwy. Następnie, wszystko studzimy i przelewamy do czystej butelki, oliwa powinna być gotowa za kilka dni.



Kolejny sposób to po prostu włożenie ulubionych składników do butelki i zalanie ich zimną oliwą. Na efekt smakowy w tym przypadku poczekamy nawet ok. dwóch tygodni.

Najważniejsza w przepisie jest oliwa. Najlepiej, jeśli wybierzemy extra virgin, czyli "oliwę naturalną", otrzymywaną przez tłoczenie oliwek na zimno. To najwartościowszy sposób pozyskiwania oleju, ponieważ nie dodaje się do niego żadnych składników chemicznych.



Wśród najpopularniejszych dodatków smakowych można wymienić: rozmaryn, czosnek, paprykę chili, suszone pomidory, bazylię, skórkę cytrynową, itd. Wszystko tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od naszej inwencji.



Świeże, pachnące pieczywo maczane w oliwie nasyconej aromatem wybranych przez siebie ziół - nie ma nic lepszego. Po spróbowaniu pierwszego własnego połączenia nabierzemy ochoty na eksperymentowanie z różnymi dodatkami, tego możemy być pewni. Na jednej próbie na pewno się nie skończy.



Na koniec warto zauważyć, że jeśli nie przepadamy za smakiem oliwy z oliwek, jako bazę do wersji smakowych śmiało możemy wykorzystać też olej z pestek winogron czy oleju rzepakowego. (PAP Life)