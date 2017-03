Parmezan - król włoskiej kuchni i źródło zdrowia

Bogaty w witaminy A, B, E, D i K i minerały, ubogi w tłuszcz i cholesterol, łatwy do strawienia - oto parmezan, król włoskiej kuchni. Nie służy tylko do tego, by posypać nim makaron z sosem. To pełen zdrowia przysmak dla wszystkich w każdej porze dnia.

Parmigiano Reggiano, produkowany w rejonie Parmy od około XII wieku to jeden z najzdrowszych serów na świecie. Jest produktem chronionym, posiadającym liczne certyfikaty. Włosi bardzo bronią tego artykułu i potrafią rozpoznać autentyczny wśród podróbek.

Cudzoziemcom zaś radzą, aby upewnili się, że kupują oryginalny ser z prawdziwym logo konsorcjum producentów, a nie artykuł sfałszowany. Tych na świecie jest zaś bardzo dużo i wywołują protesty włoskich rolników i producentów. Jednym z przykładów jest ser o nazwie "parmesan", sprzedawany w wielu krajach, jako włoski.



Dla Włochów parmezan to przede wszystkim jego twarde kawałki lub cienkie płatki, a nie starty ser. Tak jest najczęściej jedzony, jako przystawka i stały element bufetów oraz niezbędny dodatek setek dań.

Włoscy pediatrzy zalecają, by dawać go już bardzo małym dzieciom, bo i dla nich ma bardzo korzystne działanie.

Dietetycy przypominają, że podczas, gdy inne odzwierzęce proteiny trawione są przez 4 godziny, parmezan tylko w 45 minut.

Także, dlatego jest to jeden z podstawowych składników codziennej diety sportowców. Solidny kawałek tego twardego sera szybko uzupełnia wszelkie niedobory.

Najzdrowszy i najlepszy parmezan jest właśnie w takiej formie, ale można też dodać go do wielu dań. Bez parmezanu wykorzystanego na wiele sposobów nie ma włoskiej kuchni. Nie powinien też kojarzyć się tylko z miseczką startego sera podawanego do makaronu.

Wśród wielu prostych dań, jakie można z niego przygotować jest przede wszystkim makaron z sosem parmezanowym. W garnku należy rozpuścić kilka łyżek masła i dodać do nich sporo śmietany. Gdy zagotują się, wsypujemy filiżankę startego parmezanu trzymając przez chwilę na małym ogniu, aby masa zgęstniała. Łączymy ją od razu z odcedzonym makaronem. Najlepiej do sosu serowego pasują jajeczne fettucine.

Parmezan jest obowiązkowym dodatkiem do spaghetti z sokiem cytrynowym. Gorący makaron łączymy z sosem z rozpuszczonego masła, skórki i soku z cytryny, a następnie posypujemy parmezanem. Prostym, atrakcyjnym daniem są też szparagi zapiekane w płatkach sera. Rzymianie wykorzystują zaś ten ser do rosołu. Danie stracciatella alla romana to rosół, do którego tak, jak ciasto na lane kluski, wlewa się ubite jajka ze startym parmezanem. Taką zupę przyprawia się odrobiną soku z cytryny i natką pietruszki.

Bez parmezanu nie uda się żadne risotto. To on zapewnia jego aksamitną strukturę. Starty ser dodajemy do risotto z dynią, cukinią, szafranem. Kawałek skórki z parmezanu dodany do gotowania poprawi smak każdej gęstej włoskiej zupy warzywnej, minestrone.

Doskonały jest też, jako dodatek do gruszki gotowanej w czerwonym winie i soku z cytryny.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP Life)