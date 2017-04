Pascha cytrusowa

Alternatywa dla świątecznego sernika.

Zdjęcie Pascha wielkanocna /©123RF/PICSEL

Składniki dla: 12 Składniki 1 kg tłustego twarogu (niekwaśnego)

1 czubata szkl. cukru

6 żółtek

25 dag masła

1 szkl. śmietany kremówki (30-proc.)

10 dag kandyzowanej skórki cytrynowej i pomarańczowej

rdzeń zeskrobany z 1 laski wanilii

Twaróg zmiel i dodatkowo przetrzyj przez sitko, aby był idealnie gładki. Kandyzowane skórki cytrusów drobno posiekaj. Śmietanę mocno podgrzej. Żółtka utrzyj z cukrem. Do masy żółtkowej cienkim strumieniem dolej gorącą śmietanę. Stale ucieraj mikserem. Do masy śmietanowo-żółtkowej dodaj masło, twaróg i rdzeń wanilii. Dołóż skórki z cytrusów. Całość dobrze wymieszaj. Gazę kilka razy złóż, zmocz, odciśnij i wyłóż nią miseczkę z dziurkami albo sito, tak aby końce wystawały poza brzegi foremki. Gładką masę serową umieść w przygotowanym naczyniu. Przykryj zwisającymi końcami gazy. Przyciśnij talerzykiem, dodatkowo obciąż go np. słoikiem z wodą. Całość wstaw do lodówki na noc.



Następnego dnia paschę wyjmij z pojemnika. Usuń gazę. Przełóż na talerz. Deser udekoruj według uznania.