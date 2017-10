Pieczone buraki nadziewane suszonymi morelami w tymiankowym sosie

Burak swoje właściwości lecznicze zawdzięcza betalinom, czyli tym samym składnikom, które znajdują się w liściach szpinaku. Dzięki nim zwiększamy swoją odporność, pozytywnie wpływamy na jakość naszej krwi i wolniej starzejemy się. Już jedna szklanka soku z buraka, czy wykorzystanie go w jesiennej potrawie pozwala zdziałać prawdziwe cuda!

Zdjęcie Pieczone buraki /materiały prasowe

Składniki 6 dużych buraków

3 łyżki oliwy

sok z połowy cytryny

świeży tymianek

100 g Moreli Całe owoce np. Bakalland

1 ząbek czosnku

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania

Buraki dokładnie myjemy i pojedynczo zawijamy w folię aluminiową, wcześniej skrapiamy je delikatnie oliwą, sokiem z cytryny i nacieramy roztartym czosnkiem, dodajemy po gałązce tymianku. Tak przygotowane buraki pieczemy w temperaturze 180 stopni przez ok. 30 minut, aż staną się miękkie. Następnie upieczone buraki delikatnie studzimy, zdejmujemy z nich folię i przekładamy do naczynia do zapiekania. Nacinamy górę buraków do których wkładamy suszone morele, delikatnie jeszcze raz polewamy wszystko oliwą z dodatkiem tymianku, czosnku i odrobiną soku z cytryny. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Pieczemy jeszcze przez ok. 15 minut.