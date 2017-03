Powrót do korzeni - dosłownie i w przenośni

Do niedawna marchew, pietruszka czy buraki wiodły prym wśród wykorzystywanych w kuchni warzyw korzeniowych. Teraz do łask wracają batat, pasternak, topinambur czy skorzonera. "My, Polacy, przestaliśmy wstydzić się rodzimej kuchni" - mówi PAP Life Dominika Wójciak.

Zdjęcie Warzywa korzeniowe /©123RF/PICSEL

Jak przyznaje w rozmowie z PAP Life Dominika Wójciak, autorka książek kucharskich, m.in. "Warzywo. 100 sposobów na jarzynę" i "Sezonowe warzywo. Wegetariańska uczta" moda na warzywa trwa w najlepsze. Mamy powrót zwłaszcza na warzywa korzeniowe. Jadamy już nie tylko marchewkę, pietruszkę czy buraka ćwikłowego. Na naszych stołach coraz częściej goszczą takie warzywa, jak np. batat, czyli słodki ziemniak; podobny do korzenia pietruszki pasternak, należący do rodziny selerowatych; topinambur, czyli słonecznik bulwiasty oraz skorzonera inaczej zwana wężymordem bądź czarnym korzeniem. Można je nie tylko ugotować czy upiec. Z pietruszki można zrobić np. zupę krem z dodatkiem gruszki albo budyń, a z batatów upiec ciasto brownie.

"My, Polacy, przestaliśmy wstydzić się rodzimej kuchni. Niegdyś w przednówku, nie mając dostępu do tych nowoczesnych technologii, np. transportu owoców i warzyw z drugiego zakątka świata, nasze babcie w spiżarniach trzymały to, co zimą przechowywało im się najlepiej, czyli właśnie bulwy i korzenie. Do tego jeszcze ziarna, które zostawały z poprzednich zbiorów. Dlatego to była baza kuchni zimowo-przednówkowej, nawet wczesnej wiosny" - tłumaczy PAP Life autorka książek kucharskich i dodaje, że wracamy do korzeni w sensie kuchni lokalnej, polskiej bazującej na różnych tradycjach.

"Obecna moda na trochę już wyświechtane hasła 'lokalnie' i 'sezonowo' - które wciąż mają wartość, jeśli się je dobrze rozumie - dyktuje nam, co mamy jeść w określonych porach roku. Tak, więc w miesiącach takich, jak styczeń, luty czy marzec do dyspozycji pozostawały cebula, ziemniaki, marchewka, pietruszka i topinambur. To są rzeczy, które można jeść bezpiecznie. Wiadomo, że nie urosły w szklarni" - kwituje Wójciak. (PAP Life)