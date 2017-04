Prawie połowa Polaków samodzielnie przygotowuje wielkanocne potrawy

Choć możne je kupić gotowe, prawie połowa Polaków samodzielne przygotowywuje świąteczne dania - jak wynika z badania "Potrawy na wielkanocnym stole" robi to 47 proc. ankietowanych. Najczęściej sami pieczemy ciasta oraz robimy barszcz biały.

Zdjęcie Polacy stawiają na domowy żurek wielkanocny /©123RF/PICSEL

W badaniu "Potrawy na wielkanocnym stole" przeprowadzonym przez SW Research na zlecenie Tesco Polska zapytano Polaków o to, czy na Wielkanoc decydują się na wybór gotowych produktów, czy też samodzielnie przyrządzają świąteczne potrawy. Okazało się, że 40 proc. częściej wybiera produkty gotowe, zawsze kupuje je 13 proc. Z kolei 40 proc. ankietowanych częściej przygotowuj wszystko samodzielnie, zawsze zaś robi to 7 proc.

I tak wśród produktów, które ankietowani wskazali jako najczęściej przygotowywane samodzielnie, znalazły się: ciasta (68,8 proc.), żurek/barszcz biały (64,8 proc.), babka wielkanocna (55,7 proc.), schab (48 proc.), ćwikła (37,3 proc.), mazurek (36,2 proc.), pasztet (32 proc.), chrzan (28,8 proc.), szynka (27,6 proc.), chleb (18,8 proc.), kiełbasa (15,3 proc.), majonez (11,8 proc.) oraz musztarda (3,5 proc.).



- Telewizyjne programy kulinarne i blogi przypominają nam, że samodzielne przygotowywanie posiłków i dodatków, to coś, czego spróbować może każdy - niezależnie od znajomości tajników kuchni. Choć na półkach sklepów znajdziemy mnóstwo wysokiej jakości gotowych produktów, coraz częściej wybieramy składniki tychże produktów, by przyrządzić coś "po swojemu". Nikogo nie powinna dziwić więc popularność domowego żurku. Niemniej pozytywnym zaskoczeniem jest to, jak wielu z nas samodzielnie przygotowuje majonez czy nawet musztardę - tak wyniki badania komentuje dla PAP Life Michał Sikora, rzecznik prasowy Tesco Polska.