Przygotuj idealne cappuccino w domu

Dobrej jakości kawa i świeże pełne mleko - to podstawa dobrego cappuccino. Nawet mając doskonały, wielofunkcyjny ekspres do kawy warto poznać kilka tajników, które pozwolą uzyskać idealny efekt.

Zdjęcie Cappuccino /©123RF/PICSEL

Jeśli chcemy przygotować w domowym ekspresie świetne "cappuccio", jak mówią Włosi, należy pamiętać przede wszystkim o tym, że jego smak zależy od dobrej kawy. Powinna być mocna, o wyrazistym smaku i dobrej jakości.

Nie należy nigdy używać mleka UHT. Nadaje się wyłącznie to świeże i pełne. Tylko z niego można przygotować dobrą piankę. Istotna jest też ilość mleka; nie może go być za dużo. Wtedy bowiem kawa całkowicie się w nim rozpuści i nie uda się z niego ubić kremowej piany.

Na jedną filiżankę cappuccino należy wziąć około 100 ml mleka.

Nie należy całkowicie zanurzyć rurki do bicia piany w dzbanuszku z mlekiem. Musi ono powiększyć swą objętość poprzez wchłonięcie powietrza; to zaś możliwe jest tylko wtedy, gdy końcówka rurki tzw. waporyzatora bijącego pianę zanurzona jest częściowo, na głębokość pół centymetra. Nie może ona też dotykać brzegu metalowego dzbanuszka.

Waporyzator należy włączyć na maksimum i w trakcie ubijania pianki delikatnie obracać dzbankiem.

Kolejne zadanie wymagające precyzji to przelanie pianki do filiżanki z kawą. Przed tą czynnością warto lekko wstrząsnąć dzbanuszkiem, by lepiej wymieszać piankę. W barach można często zobaczyć, że bariści uderzają nim delikatnie o blat.

Gdy ubita i płynna część mleka wymieszają się, trzeba odczekać chwilę i wlać całość do lekko nachylonej filiżanki. Piankę dekorujemy odrobiną kakao. Jeśli nie brak nam talentu, możemy przy jego pomocy narysować serduszko.

Włosi uznają cappuccino wyłącznie rano, do śniadania. Nigdy, przypominają, nie należy go pić po posiłkach.