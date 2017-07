Ptasie mleczko na białkach

W upalne dni nie lubimy włączać piekarnika... Ale czy to oznacza, że musimy rezygnować z pysznego ciasta? Bynajmniej! Oto 6 naszych sprawdzonych pomysłów na słodkości bez pieczenia. Wszystkie są palce lizać!

Zdjęcie Ptasie mleczko z owocami /©123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 40 min + chłodzenie Składniki dla: 10 porcji Składniki 2 duże kwadratowe wafle

2 łyżki dżemu morelowego

80 dag moreli

1 puszka mleka skondensowanego (niesłodzonego)

2 torebki galaretki morelowej

1 szkl. śmietany kremówki

1 łyżeczka cukru waniliowego

1/2 szkl. cukru

sok wyciśnięty z 1/2 cytryny

Sposób przygotowania

1. Do garnka wlej wodę i wsyp 1 i 2/3 szkl. cukru. Gotuj na dużym płomieniu, aż cukier całkowicie się rozpuści. Potem zmniejsz płomień. Gotuj dalej, aż do uzyskania gęstego syropu. W tym czasie żelatynę wymieszaj z niewielką ilością zimnej wody, odstaw do namoczenia. Spęczniałą żelatynę rozpuść, podgrzewając na bardzo małym płomieniu.



2. Białka ubij z pozostałymi 6 łyżkami cukru na sztywno. Pianę z białek ciągle ubijając mikserem, połącz z gorącym syrop cukrowym. Wlewaj go cienkim strumieniem. Potem dołóż żelatynę. Następnie, nie przerywając ubijania, dodaj masło, sok z cytryny i olejek waniliowy.



3. Kiedy wszystkie składniki połączą się i powstanie puszysta pianka, przelej ją do tortownicy (o śr. ok. 23 cm). Wstaw do lodówki. Owoce przebierz, opłucz, osusz. Po godzinie chłodzenia rozsyp je na cieście. Schładzaj je jeszcze 4 godziny.