Puszysta czosnkowa frittata

Rewelacyjny pomysł na obiad

Zdjęcie Fritatta /©123RF/PICSEL

Składniki 2 zielone cukinie (razem ok. 40 dag)

2 szalotki

3 ząbki czosnku

5 jajek

3 łyżki kremowego serka

śmietankowego (może

być z dodatkiem ziół)

1 łyżka posiekanego

świeżego tymianku

sól morska do smaku

pieprz mielony do smaku

olej do smażenia

natka do dekoracji

Sposób przygotowania

1. Cukinie umyj, osusz i zetrzyj na tarce o dużych otworach. Przełóż ją na sitko, delikatnie posól i odstaw na 15 minut. Po tym czasie dokładnie ją odciśnij.



2. Czosnek i szalotki obierz, drobno posiekaj. Do miski wbij jajka, zmiksuj je na puszysto. Dodaj serek śmietankowy, odciśniętą cukinię i listki tymianku. Wszystko przypraw i dokładnie wymieszaj.



3. Na patelni o średnicy 20 cm (takiej, którą będziesz mogła potem wstawić do gorącego piekarnika) rozgrzej odrobinę oleju. Wrzuć cebulę i czosnek, smaż chwilę, aż zmiękną i staną się szkliste. Na patelnię z warzywami wylej masę jajeczną i smaż na średnim ogniu pod przykryciem. Po 10-15 minutach patelnię wstaw do piekarnika rozgrzanego do 200 st. Piecz 10 minut.



4. Frittatę możesz serwować na ciepło tuż po przyrządzeniu albo na zimno. Najlepiej pokrój ją na trójkąty, polej sosem czosnkowym, ziołowym lub... kwaśną śmietaną albo naturalnym jogurtem doprawionymi solą oraz pieprzem. Danie udekoruj listkami natki.