Puszysta minipizza z mięsnym sosem i oscypkiem

Kuszą bogactwem smaków, pięknym aromatem i... formą, która ułatwia dzielenie się pizzą lub pozostawienie jej na później.

Zdjęcie Minipizze /©123RF/PICSEL

Składniki dla: 4 porcji Składniki 1 szkl. mąki

szczypta cukru

1 jajko

1/2 szkl. ciepłej wody

2 dag drożdży

2 ząbki czosnku

1 łyżeczka oleju

1 cebula

30 dag mielonej wołowiny

10 dag wędzonego boczku

2 łyżki koncentratu pomidorowego

1 łyżeczka suszonego oregano

20 dag oscypka

1 czerwona papryka

2 dymki

3 łyżki pasty ajwar

sól

pieprz

trochę mąki do oprószenia stolnicy

Sposób przygotowania

1. Mąkę wymieszaj w miseczce z cukrem oraz 1/2 łyżeczki soli. Drożdże rozpuść w ciepłej wodzie. Wlej do miseczki z mąką. Wbij jajko. Zagnieć gładkie, jednolite ciasto. Odstaw je pod przykryciem w ciepłe miejsce na 45 minut.



2. W tym czasie cebulę i czosnek obierz, grubo posiekaj. Boczek pokrój w kosteczkę. Na patelni mocno rozgrzej 1 łyżeczkę oleju. Wysmaż na nim boczek. Zdejmij go z patelni.



3. Na tym samym tłuszczu zeszklij czosnek oraz cebulę. Dołóż mieloną wołowinę, koncentrat pomidorowy oraz oregano. Smaż, aż mięso ładnie się zrumieni. Paprykę rozetnij, usuń pestki. Strąk opłucz, osusz, potnij w paseczki. Dymki oczyść, posiekaj. Przygotowane warzywa oraz boczek dodaj do mięsa pod koniec smażenia.



4. Masę mięsną przypraw do smaku solą oraz pieprzem. Oscypek zetrzyj na tarce o dużych otworach. Wyrośnięte ciasto ponownie zagnieć. Podziel na 4 porcje. Każdą rozwałkuj na niewielki, grubszy placek na stolnicy lekko oprószonej mąką. 5 Spody do pizzy ułóż na blasze przykrytej pergaminem. Posmaruj je ajwarem. Przykryj mięsnym sosem z warzywami. Posyp serem. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do temp. 200 st. C. Piecz 20-25 minut.