Ramen – egzotyczny i sycący przysmak na jesienną chandrę

Azjatyckie smaki najczęściej przenikają do naszego codziennego menu pod postacią dań kuchni fusion. Główną jej zasadą jest komponowanie ze sobą smaków i technik kulinarnych z najbardziej egzotycznych krańców świata, co pozwala uzyskać zupełnie nowe potrawy. Otwierając się na nowe aromaty warto zakosztować także oryginalnych specjałów pochodzących z Dalekiego Wschodu. Idealną propozycją na jesienny obiad stanie się sycący i zaskakująco prosty w przygotowaniu ramen, który od kilku miesięcy podbija serca Polaków.

Ramen to nic innego jak treściwy rosół, przygotowany na mięsie wieprzowym lub drobiowym. To właśnie ten egzotycznie brzmiący przysmak stał inspiracją dla ogromu tzw. "zupek chińskich", które produkowane są masowo w praktycznie w każdym kraju na świecie. Za jego charakterystyczny smak odpowiadają także precyzyjnie dobrane warzywa i przyprawy oraz makaron, najlepiej typu azjatyckiego - udon, chow mein, opcjonalne także soba. Na tle innych japońskich zup ramen wyróżnia się tym, że zawiera mięso, a nie jedynie ryby i warzywa. Jakie dodatki najczęściej dodawane są do ramenu? Kapusta pekińska, szczypiorek, cebula, pędy bambusa, por, wodorosty, chili, czosnek, imbir, tofu, cienkie plastry mięsa oraz jajko ugotowane na twardo. Co ciekawe, część warzyw kroi się w drobne słupki, i dodaje do miseczek z makaronem tuż przed wlaniem wywaru, dzięki czemu są one chrupkie i zachowują dużo cennych składników odżywczych.

Ugotowanie domowego ramenu wcale nie jest zadaniem trudnym, jeśli na początek wybierze się prostą i szybką w przygotowaniu recepturę. Jesienią możemy rozsmakować się w sycącej zupie przygotowanej na bazie bulionu z kaczki, z jajkiem, włoszczyzną i kostkami wyrazistego sera żółtego.

Składniki ok. 3,5 l wody

1 pęczek włoszczyzny

4 udka z kaczki

3 ząbki czosnku

2-3 cząstki świeżego imbiru

sól i sos sojowy do smaku

250 g makaronu chińskiego

1 pęczek szalotki ze szczypiorkiem

150 g sera morskiego np. MSM Mońki

1 papryczka chili

3 jajka ugotowane na twardo

Sposób przygotowania

Włoszczyznę obrać, udka z kaczki umyć i wszystko włożyć do garnka oraz zalać zimną wodą. Doprawić solą, sosem sojowym i gotować na bardzo wolnym ogniu do momentu, aż mięso będzie miękkie. W połowie gotowania dodać obrany i grubo pokrojony czosnek oraz imbir. Mięso oddzielić od kości, pokroić razem z warzywami w cząstki i wyłożyć do miseczek. Wyłożyć również świeżo ugotowany i gorący makaron, grubo pokrojoną szalotkę ze szczypiorem i cienkie plasterki papryki chili. W każdej miseczce umieścić także po połówce jajka. Całość zalać wrzącym rosołem. Na koniec do miseczek z rosołem włożyć pokrojony w grubą kostkę ser morski.

