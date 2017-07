Rendang to indonezyjskie danie, które zostało okrzyknięte najsmaczniejszym daniem na świecie. Duszona na wolnym ogniu wołowina z mleczkiem kokosowym i bogatym zestawem przypraw otwiera listę najsmaczniejszych dań, wśród których prym wiedzie kuchnia azjatycka.

Zdjęcie Rendang - najsmaczniejsze danie na świecie /©123RF/PICSEL

Kuchnia raz za razem pozwala odbyć niezwykłą podróż w najdalsze zakątki świata, czasem nawet bez wychodzenia z domu. W ostatnim czasie najpopularniejszym kierunkiem kulinarnych wypraw staje się Azja, czego dowodzi ranking 50 najpopularniejszych dań opublikowany przez CNN.

Szefowa kuchni Jenny Morris już na początku roku zapowiadała, że to kuchnia azjatycka będzie zachwycać podniebienia, nie tylko turystów. Przyznaje, że to, co przemawia za jej popularnością, to różnorodne smaki, łatwość przygotowania i walory zdrowotne, do których przywiązujemy coraz większą wagę. Jak przekonuje Morris, istotnym walorem kuchni azjatyckiej jest również łatwość przenoszenia jej i łączenia z kuchnią rodzimą. I tak pierogi z nutą azjatycką, mogą okazać się ciekawym pomostem kulinarnym między tym, co polskie i azjatyckie.



Szefowa kuchni zwraca również uwagę na składniki, które nadają kuchni azjatyckiej ten wyjątkowy smak i aromat. "Istotne jest to, w jaki sposób włączamy produkty typowe dla innych regionów do naszej rodzimej kuchni. Patrząc na kuchnię azjatycką wiele z typowych dla niej składników można z powodzeniem przełożyć do naszej kuchni. Wszyscy znamy imbir, czosnek, szalotkę. W gotowaniu chodzi o balans smaków. Świat stał się globalną wioską, w której mieszają i przenikają się różne smaki" - podkreśla.



Danie, które podbiło podniebienia smakoszy na całym świecie - połączenie wołowiny, mleczka kokosowego i aromatycznych przypraw, to pyszna podróż w indonezyjskie zakątki. Danie to jest często serwowane w trakcie uroczystości rodzinnych. Wołowinę powoli gotuje się z mlekiem kokosowym z dodatkiem mieszanki trawy cytrynowej, galangalu, czosnku, kurkumy, imbiru i chili. Mięso powinno dusić się przez kilka godzin na wolnym ogniu.



Nasi goreng to kolejne danie kuchni indonezyjskiej, które zyskało uznanie smakoszy. Smażony ryż, tradycyjne danie kuchni malajskiej i indonezyjskiej, w swojej najprostszej postaci składające się z uprzednio ugotowanego i pozostawionego do wystudzenia ryżu, usmażonego z dodatkiem cebuli i przypraw.



W wersji indonezyjskiej podstawowymi składnikami są: ryż, kecap manis (słodki sos sojowy) oraz liczne inne dodatki, jak pokrojony omlet, warzywa, mięso, sambal, kerupuk (chrupki smażony makaron), sosy i dipy.



Z Indonezji udajemy się w podróż do Japonii. Choć kuchnia japońska jest niezwykle bogata i przypadnie do gustu miłośnikom łagodnych, delikatnych smaków, jej wizytówką stało się sushi. W Japonii często uznawane za lokalny fast food.



Tajska zupa tom yam goong, która znalazła się w pierwszej piątce najsmaczniejszych dań, to ostra zupa przygotowywana na bazie bulionu lub wody, zazwyczaj z krewetkami (tom yam kung) lub kurczakiem (tom yam kai). W jej skład wchodzą ponadto grzyby, trawa cytrynowa, chili, galangal, liście papedy.



Zdjęcie Tajska zupa tom yam goong / ©123RF/PICSEL

Na liście najpopularniejszych dań nie mogło zabraknąć również ulubionego dania podróżników, tajskiego pad thai. Kolejne danie z tajskiego menu to sałatka Som tam. To idealny przykład smakowego balansu - gdzie słodki miesza się ze słonym, kwaśny z ostrym. Na tę mieszankę składa się połączenie takich składników jak czosnek, ostre chili, cukier palmowy, sok z limonki i tamaryndowca, słony sos rybny. Całość oblewa posiekane piórka zielonej, chrupiącej papai.



Pierwszą dziesiątkę najpopularniejszych i najsmaczniejszych dań zamykają: dim sum, japońska zupa ramen, kaczka po pekińsku i massaman curry. Dopiero na miejscu 11 pojawia się niezwykle lubiana kuchnia włoska i jedno z jej sztandarowych dań - lasagnia. (PAP Life)