Rogaliki z kremem daktylowym

Rogaliki drożdżowe są przez nas uwielbiane do najmłodszych lat. Próbowałyście ich z takim, nietypowym nadzieniem?

Zdjęcie Rogaliki /©123RF/PICSEL

Składniki dla: 16 sztuk Składniki 3 szklanki mąki orkiszowej jasnej lub pszennej

1/2 szklanki cukru trzcinowego lub innego nierafinowanego

1 saszetka suchych drożdży (7 g)

1 szklanka musu dyniowego Składniki - krem 1 szklanka daktyli

1 szklanka posiekanych orzechów włoskich

2 kopiaste łyżki masła orzechowego

1 szklanka kaszy jaglanej

2 i 1/2 szklanki mleka roślinnego

sok i skórka z 1 cytryny

Sposób przygotowania

Mus lekko podgrzej w garnku. Wymieszaj mąkę z drożdżami i cukrem. Dodaj mus i wyrabiaj ok. 8 minut. Włóż do miski, przykryj i odstaw w ciepłe miejsce na 1,5 godziny. W tym czasie zrób krem: kaszę przepłucz kilka razy wrzątkiem. Wsyp do garnka wraz z daktylami, zalej 2 szklankami mleka. Przykryj i gotuj na małym ogniu 15 minut. Wystudź. Dodaj sok i skórkę z cytryny i 2 i 1/2 szklanki mleka, dokładnie zmiksuj. Dodaj masło orzechowe i orzechy. Wymieszaj. Ciasto ponownie przez chwilę wyrabiaj. Podziel na 2 części i rozwałkuj na kształt koła na grubość około 5 mm. Natnij nożem na 8 części (powstaną trójkąty). Na każdy nałóż 2 łyżeczki kremu i rozsmaruj. Zwijaj od szerszego końca ku wąskiemu. Ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Przykryj ściereczką i odstaw na 30 minut w ciepłe miejsce. Piecz 15 minut w temperaturze 190 st. C.