Rolada z nadzieniem owocowo-grzybowym

Wspaniała na domowe przyjęcie

Zdjęcie Rolada ze śliwkami /©123RF/PICSEL

Składniki filet z indyka (ok. 700 g)

kilka świeżych podgrzybków lub 2 garście suszonych

150 g śliwek węgierek i kilka susz.

cebula biała

sól, pieprz

przyprawa do indyka

1/2 łyżeczki majeranku

olej

Sposób przygotowania

1. Jeśli masz świeże grzyby, oczyść je i pokrój. Jeśli są suszone, namocz je dzień wcześniej i ugotuj. Grzyby (świeże lub ugotowane suszone) drobno pokrój.



2. Przesmaż je na oleju z posiekaną cebulą. Dopraw solą, pieprzem, majerankiem.



3. Śliwki susz. zalej gorącą wodą. Odstaw na 15 min. Pokrój razem z wydrylowanymi świeżymi. Dodaj do grzybów. Podduś, zredukuj.



4. Filet natnij, tworząc płat, lekko rozbij, oprósz solą, pieprzem i przyprawą do indyka. Nałóż farsz, zwiń od krótszego boku, zwiąż nicią kuchenną. Roladę obsmaż na oleju i przełóż z nim do brytfanny. Piecz 40 min w 180 st. C, obracając i podlewając wodą

