Rolady wieprzowe z kabanosem

Wieprzowina w nowym wydaniu

Zdjęcie Rolady wieprzowe /materiały prasowe

Składniki 50 dag mięsa wieprzowego z szynki

2 szt. Kabanosów np. Pieczonych Maestro (TOP PRODUKT programu „Doceń polskie”)

musztarda (1 łyżeczka na 1 sztukę rolady)

2 ząbki czosnku

2 sztuki cebuli

ogórki kiszone (1 pasek na 1 sztukę rolady)

papryka czerwona

papryka zielona

sól i pieprz do smaku

margaryna, woda

Sposób przygotowania

Mięso myjemy, osuszamy i kroimy na 4-5 plastrów, po czym zbijamy je tłuczkiem (przez folię) na cienkie płaty. Nacieramy je przeciśniętym przez praskę czosnkiem, oprószamy solą i pieprzem, a następnie odkładamy w chłodne miejsce na pół godziny. Po tym czasie każdy płat mięsa nacieramy musztardą, układamy na nim po kawałku kabanosa, po słupku zielonej i czerwonej papryki oraz cebulę pokrojoną w drobną kostkę. Mięso zwijamy w roladkę, spinamy wykałaczkami. W brytfannie rozgrzewamy tłuszcz (np. margarynę), umieszczamy w niej przygotowane rolady i podsmażamy z dwóch stron.

Reklama

Rolady pieczemy na wolnym ogniu pod przykryciem, aż do miękkości, od czasu do czasu podlewając wodą, by się nie spaliły. Sos: Powstały podczas pieczenia wywar zagęszczamy zawiesiną z mąki pszennej i wody, a następnie dodajemy śmietanę kwaśną, wcześniej ją hartując.Sos przecedzamy przez sitko i doprawiamy do smaku uniwersalną przyprawą lub/i przyprawą w płynie.