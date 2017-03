Rozgrzewająca zupa krewetkowa

Idealna dla miłośników owoców morza. Papryce i mleku kokosowemu zawdzięcza swój lekko słodki smak.

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne /materiały prasowe

Składniki 500 ml bulionu

5 oczyszczonych krewetek

Łyżeczka słodkiej papryki

6 papryczek Jalapeno mp. marki Kühne

Puszka mleka kokosowego

Puszka kukurydzy

Pomidory całe z puszki marki Sandra

Łyżka oliwy do smażenia

Kawałek korzenia imbiru (ok. 2 cm)

Sól, pieprz do smaku

Sposób przygotowania

Zagotuj mleko kokosowe i dodaj słodką paprykę, posiekane drobno papryczki Jalapeno oraz kukurydzę. Pomidory podsmaż na oliwie i dodaj do garnka z mlekiem kokosowym. Imbir przeciśnij przez praskę lub drobno posiekaj i dodaj do zupy. Całość zagotuj i dolej bulion. Zupę gotuj jeszcze przez ok 10 minut. Po tym czasie dodaj obrane i oczyszczone krewetki. Gotuj jeszcze przez ok 3 minuty. Dopraw solą i pieprzem do smaku.