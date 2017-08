Sałatka pasterska po włosku

Idealna na kolacje

Zdjęcie Sałatka z makaronem orzo /©123RF/PICSEL

Składniki 30 dag makaronu orzo (kształtem przypomina ziarenka ryżu)

40 dag filetów z kurczaka

2 ząbki czosnku

8 pomidorków

1 czerwona cebula

1 czerwona papryka

20 dag owczego sera (np. typu feta)

suszone zioła do dań włoskich

sól

pieprz

3 łyżki oliwy

2 łyżki oleju do smażenia

kilka gałązek bazylii

Sposób przygotowania

1. Filety z kurczaka umyj, wytrzyj do sucha. Potem mięso posmaruj czosnkiem przeciśniętym przez praskę. Natrzyj solą, pieprzem oraz ziołami włoskimi. Smaż na mocno rozgrzanym oleju ok. 10 minut. Często obracaj, aby filety zrumieniły się równomiernie ze wszystkich stron. Mięso zdejmij z patelni, wystudź.



2. Makaron ugotuj według przepisu podanego na opakowaniu. Cebulę obierz, pokrój w kostkę. Pomidorki umyj, podziel na połówki. Paprykę rozetnij, usuń środek z pestkami. Strąk umyj, osusz, pokrój w drobną kostkę.



3. Filety potnij na kawałeczki. Wymieszaj z makaronem i warzywami. Przypraw do smaku solą, pieprzem i włoskimi ziołami. Polej oliwą. Posyp pokruszonym serem, przemieszaj. Bazylię opłucz, osusz, listki potnij na kawałeczki. Posyp nimi gotową sałatkę.