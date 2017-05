Sałatka z zielonymi szparagami i dzikim ryżem

Zdjęcie Sałatka ze szparagami /©123RF/PICSEL

Składniki 1/2 szklanki dzikiego ryżu

2 pęczki zielonych szparagów

3 jajka łyżka soku wyciśniętego z cytryny

1/4 szklanki oliwy łyżeczka musztardy

główka strzępiastej sałaty, np. fryzyjskiej garść rzeżuchy sól

czarny pieprz

Sposób przygotowania

1. Zalej ryż 2 szklankami wody. Gotuj na małym ogniu, pod przykryciem, przynajmniej 40 minut (ryż musi wchłonąć całą wodę).



2. Przytnij końcówki szparagów, w razie potrzeby obierz do 1/3 wysokości. Opłucz i przekrój wzdłuż na pół. Włóż szparagi do osolonego wrzątku i ugotuj na półtwardo. Odcedź i przełóż do miski z zimną wodą, następnie wyjmij i dokładnie osącz.



3. Ugotuj jajka na twardo (10 minut), następnie zahartuj w zimnej wodzie. Gdy całkiem wystygną, obierz je i drobno posiekaj.



4. Wymieszaj oliwę z sokiem wyciśniętym z cytryny i musztardą. Przypraw do smaku solą i pieprzem. Sałatę ułóż w misce, dodaj ryż. Zalej wszystko sosem i delikatnie wymieszaj. Przełóż na talerze. Na wierzchu ułóż szparagi. Posyp posiekanym jajkiem i rzeżuchą.