Sałatka ze świerszczem? Owady mogą na stałe zagościć w naszej diecie

Deser z larw czy sałatka z szarańczą - tak za kilkanaście lat może wyglądać nasza dieta. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozpoczęli badania nad żywnością z owadów. Na uczelni ma powstać specjalna hodowla. "Na świecie ludzie jedzą owady, w Europie mamy z tym ogromny problem. Być może nasze badania pomogą to zmienić" - uważają naukowcy.

Zdjęcie Sałatka ze świerszczem /©123RF/PICSEL

Wykorzystanie owadów w diecie zależy od tego, jak ukształtuje się nasza przyszłość. Dziś możemy je jeść, za kilkadziesiąt lat być może będziemy musieli, jeżeli doprowadzimy do takiej degradacji środowiska, że nie będziemy w stanie wyhodować zdrowej żywności na pastwisku - mówi doktor Anna Żołnierczyk.

Owady są w stałym menu wielu krajów na świecie. Państwa europejskie są w mniejszości. Naukowcy z Wrocławia sprawdzą profile kwasów tłuszczowych, steroli, składu białkowego, kaloryczności i składu makroelementów.

Uważa się, że owady mogą stanowić żywność niskokaloryczną, bo zawierają mniej tłuszczów w stosunku do białka. To może pomóc w rozwiązaniu otyłości. Badania określą także, jak karma dla owadów wpływa na ich wartość odżywczą i smak.

Wiadomo, że jeżeli owady karmimy cynamonem, to one potem nim smakują. Wielu kucharzy uważa, że owady to nasza przyszłość i już pracują nad potrawami. Nie wiem jednak, czy przełamanie barier mentalnych zajmie nam pięć lat, czy pięćdziesiąt - dodaje doktor Żołnierczyk.

Dziś owady w Polsce nie są dopuszczone do obrotu spożywczego. Jeżeli naukowcy udowodnią, że mają one jednak odpowiednią ilość składników odżywczych, to może się zmienić - twierdzą naukowcy.

Za jadalne uważa się ponad 1400 gatunków owadów. Są także owady niebezpieczne dla ludzi. To najczęściej te, które mają bardzo jaskrawe kolory.



- Dziś przygotowaliśmy sałatkę ze świerszczem. Mamy mandarynkę, różne sałaty i świerszcza, którego dwie minuty smażyliśmy na oleju. Owady można przygotować także na słodko. Może to być na przykład czekoladka z larwami mącznika młynarka. Można je także karmelizować - mówi Agata Iwańska z Uniwersytetu Przyrodniczego.



- Owady traktujemy jak zwykłe mięso. Możemy je smażyć, panierować, czy wysuszyć i zmielić. Dodatkowo owady mają tę cechę, że smakują tak, jak ich pokarm. Zatem jeżeli larwy zjedzą czekoladę, to smakują jak czekolada - mówi Joanna Biesiada z wrocławskiej uczelni.