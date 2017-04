Schab z nadzieniem ziołowym

Idealne mięso na świąteczny stół.

Składniki 1 i 1/2 kg schabu bez kości (ew. surowej szynki albo chudej łopatki)

1 mały pęczek tymianku

1 mała gałązka rozmarynu

6 łyżek startego żółtego sera

10 dag pestek słonecznika

4 obrane ząbki czosnku

1/2 łyżeczki skórki startej z cytryny

sok z 1/2 cytryny

4–5 łyżek oleju

1 szkl. bulionu warzywnego

sól

biały pieprz

Zioła opłucz, osusz i wraz ze słonecznikiem posiekaj. Czosnek przeciśnij przez praskę. Wymieszaj go z 3 łyżkami oleju, żółtym serem, ziołami, słonecznikiem i skórką z cytryny.



Schab umyj, wytrzyj do sucha. Natnij wzdłuż (uważaj, aby nie przeciąć mięsa do końca). W nacięcie włóż pastę ziołowo-czosnkową.



Mięso obwiąż mocną nitką. Skrop sokiem cytrynowym. Posyp solą i pieprzem. Wstaw na godzinę do lodówki. Potem posmaruj pieczeń pozostałym olejem. Ułóż w brytfance. Wstaw do piekarnika rozgrzanego wcześniej do temp. 180ºC. Podlej bulionem. Piecz godzinę. W czasie pieczenia często polewaj sosem z dna brytfanki.

Wersja odchudzona

Pieczeń przygotuj z filetu z indyka, a w farszu żółty ser zastąp chudym twarogiem. Twaróg (ok. 15 dag) utrzyj z 2-3 łyżkami jogurtu. Dodaj zioła oraz czosnek. Do tak przygotowanego nadzienia olej nie będzie już potrzebny. Możesz także zrezygnować z pestek słonecznika.