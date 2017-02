Sekret udanej pizzy to... ciasto!

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne /©123RF/PICSEL

Placek powinien być chrupiący na brzegach i plastyczny w środku.

Przepis (2 pizze dla 4 osób): 2,5 szkl. mąki przesiej do miski. Dodaj 2-3 łyżeczki oliwy i łyżeczkę soli. Do 1/3 szkl. ciepłej wody wsyp łyżeczkę cukru, ok. 25 g drożdży i łyżkę mąki. Gdy rozczyn zacznie pracować, dodaj go do mąki.Ciasto wyrób, uformuj kulę. Nakryj ściereczką, by nieco urosło. Następnie rozciągnij lub rozwałkuj na placki i ułóż na natłuszczonej blasze.Posmaruj sosem, nałóż dodatki i upiecz.





Pieczenie

Pizza powinna być pieczona w wysokiej temperaturze,250-260°C,najlepiej w piecu.W domu piecz ją w piekarniku nastawionym na najwyższą temperaturę ok. 10 minut do zrumienienia się brzegów ciasta (im więcej dodatków,tym pizzę trzeba dłużej piec).



Łatwo zrobisz pyszny sos

1. Pomidorowy: przeciśnij przez praskę ząbek czosnku, przesmaż przez chwilę na oliwie, dodaj 400 g pomidorów z puszki (lub obranych ze skórki,świeżych), 1/2 łyżeczki soli i szczyptę cukru. Gotuj, aż sos się zredukuje i zgęstnieje. Pod koniec dodaj łyżeczkę oregano. Gotowy zmiksuj.



2. Biały: na 2 łyżkach oliwy zeszklij cebulę. Dodaj przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku i smaż chwilę razem. Wlej szklankę kremówki, dopraw solą i pieprzem, gotuj na małym ogniu przez 4 min, aż sos zgęstnieje. Dopraw oregano, natką, tymiankiem.





Zioła, które warto dodać do pizzy

BAZYLIA



Znakomicie pasuje prawie do każdej pizzy,zwłaszcza tej, która zawiera pomidory (np.z pomidorowym sosem)i włoskie sery. Najlepiej położyć na pizzy świeże listki już po upieczeniu.



OREGANO



Świetne zarówno jako przyprawa do pizzy z pomidorowym, jak również z białym (śmietanowym)sosem. Bardzo dobrze komponuje się z wędlinami typowymi dla pizzy (salami).