Serniczek z limonką

Sernik w nowej wersji - koniecznie spróbuj!

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne /©123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 45 minut Składniki dla: 10 osób Składniki 15 dag kruchych ciasteczek z orzechami laskowymi albo migdałami

5 dag masła

4 łyżeczki żelatyny

10 dag cukru

10 dag śmietany kremówki

25 dag serka mascarpone

25 dag mielonego twarogu

1 torebka cukru waniliowego

2 limonki

2 op. galaretki agrestowej albo cytrynowej

mięta i plasterki limonki do dekoracji

Sposób przygotowania

1. Ciasteczka pokrusz w malakserze albo rozgnieć wałkiem do ciasta. Masło stop, przestudź, wymieszaj z ciasteczkami.



2. Spód tortownicy (o śr. 18 cm) wylep przygotowaną masą. Mocno dociśnij do dna formy i wstaw do lodówki na 30 minut.



3. Galaretki rozpuść w 300 ml wrzącej wody, odstaw do wystudzenia. Limonki polej wrzącą wodą, zetrzyj skórkę i wyciśnij sok. Śmietanę ubij na sztywno. Serek mascarpone utrzyj z twarogiem oraz cukrem i cukrem waniliowym. Dodaj sok i skórkę z limonek. Odłóż trochę zimnej galaretki do dekoracji, resztę wlej do masy serowej. Wymieszaj. Na koniec domieszaj bitą śmietanę. Wy- łóż na przygotowany spód.



4. Serniczek wstaw do lodówki na 4-5 godzin. Kiedy zacznie tężeć, zrób na wierzchu kratkę z odłożonej wcześniej galaretki. Udekoruj miętą i plasterkami limonki.