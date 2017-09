Serniczki z patelni

Proste w przygotowaniu, a jakie smaczne! Idealne na deser

Składniki 25 dag sera twarogowego półtłustego

1 duże jajko

10 dag malin

6 łyżek mąki pszennej lub ryżowej

1 łyżka mąki ziemniaczanej

1 łyżka cukru waniliowego

1 łyżeczka proszku do pieczenia

tłuszcz do smażenia, np. olej kokosowy

ulubione (najlepiej świeże)

owoce, gęsty jogurt naturalny i miód do dekoracji

cukier puder do posypania

Sposób przygotowania

1. Maliny umyj i osusz delikatnie ręcznikiem papierowym (by nie pogniotły się i nie puściły soku). Odłóż.



2. Ser z jajkiem utrzyj lub krótko zmiksuj. Mąkę pszenną wymieszaj z cukrem waniliowym i proszkiem do pieczenia. Dodaj do sera, dobrze wymieszaj. Maliny oprósz mąką ziemniaczaną i delikatnie domieszaj do ciasta na serniczki.



3. Z ciasta uformuj, najlepiej rękami oprószonymi mąką, niewielkie, okrągłe placuszki. Rozgrzej tłuszcz na patelni , kładź po kilka placuszków. Po 2-3 minutach, gdy się już zrumienią, przełóż je na drugą stronę, smaż kolejne 2-3 minuty. Jogurt wymieszaj z odrobiną miodu. Owoce do dekoracji umyj i osusz. Placki wyłóż na ogrzany półmisek. Udekoruj jogurtem i owocami, oprósz cukrem pudrem.