Idealne na wieczór w miłym gronie

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne /©123RF/PICSEL

Składniki dla: 30 sztuk Składniki 20 dag mąki krupczatki

2 dag mąki ziemniaczanej

10 dag masła

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

3 łyżki cukru

opakowanie cukru waniliowego

żółtko

Dekoracja:

50 dag masy makowej

1/2 szklanki gruboziarnistego cukru

Sposób przygotowania

1. Mąki wymieszaj z proszkiem do pieczenia. Dodaj masło i posiekaj nożem. Dodaj cukry, żółtko i zagnieć ciasto. Zawiń je w folię i schładzaj godzinę w lodówce.2. Ciasto rozwałkuj na placek o grubości 2-3 mm. Posmaruj go masą makową zostawiając 2 cm wolne brzegi. Placek zwiń w rulon, obtocz w cukrze i spłaszcz od góry. Pokrój go na plastry o grubości 1,5 cm. Blachę wyłóż papierem do pieczenia i ułóż na niej ciastka. Piecz 15 minut w temperaturze 180°C.