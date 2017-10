Ślimaczkowa rozeta

Smakuje rewelacyjnie

Zdjęcie Ciasto rozeta /©123RF/PICSEL

Składniki 1 kg mąki pszennej

10 dag świeżych drożdży

1 i 1/2 szkl. mleka

35 dag stopionego masła

1 szkl. cukru

2 jajka + 4 żółtka

1 torebka cukru waniliowego

skórka otarta z 1 cytryny

4–5 jabłek deserowych

1 szkl. rodzynek sułtanek

6–8 łyżek likieru cytrynowego (ew. rumu)

Sposób przygotowania

1. Drożdże rozetrzyj z połową cukru. Potem wymieszaj je z odrobiną ciepłego mleka i 2 łyżkami mąki. Zaczyn przykryj. Odstaw na ok. 20 minut.



2. W tym czasie żółtka utrzyj z resztą cukru na gęstą, puszystą masę. Resztę mleka zagotuj, wlej do 1/5 pozostałej mąki. Dodaj drożdżowy zaczyn, skórkę z cytryny, pozostałą mąkę, 2 jajka oraz żółtka utarte z cukrem. Dobrze wyrób.



3. Gdy ciasto będzie gładkie, wlej stopione i przestudzone masło. Dodaj cukier waniliowy. Wyrabiaj dalej, aż będzie odchodziło od dłoni. Wtedy przykryj je i odstaw na godzinę do wyrośnięcia. Rodzynki skrop likierem, odstaw do namoczenia. Jabłka obierz, oczyść. Miąższ pokrój na kawałki.



4. Wyrośnięte ciasto rozwałkuj na 2 placki. Posyp je kawałeczkami jabłek oraz namoczonymi w likierze rodzynkami. Prostokąty ciasta zwiń. Rulony potnij w plasterki. Ułóż je ciasno w dwóch tortownicach wyłożonych pergaminem. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C. Piecz 40 minut. Podawaj z sosem kajmakowym.