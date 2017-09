Słodkie, pyszne i zdrowe - polskie miody

Miody od lat cenione są w Polsce za swoje działanie zdrowotne. Abyśmy mogli w pełni cieszyć się ich wartościami, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach.

Kiedy jesteśmy chorzy, często przygotowujemy herbatę z miodem. Niestety miód dodany do gorącej wody traci swoje wartości, pozostawiając jedynie walor smakowy. Bardziej polecanym sposobem spożywania miodu w postaci pitnej jest rozpuszczenie go w lekko ciepłej wodzie, odstawienie na noc i wypicie takiej mieszanki następnego dnia po wstaniu z łóżka.

Właściwie każdy używany przez nas miód może zastąpić cukier, musimy tylko znaleźć odpowiedni dla siebie smak. Miody idealnie komponują się z serami np. owczymi, ale są także świetnym dodatkiem do pieczonych mięs i sosów.

W Polsce słynny jest miód produkowany przez cysterskich zakonników. Nazywany jest miodem z Lasu Świętej Marii, a tradycja jego produkcji sięga siedmiuset lat.

Metody wytwarzania miodu nie zmieniły się od lat, a dobro pszczół stanowi wartość kluczową. W trakcie zbierania nektaru pszczołom należy zapewnić wodę zdatną do picia, a odwirowanie samego miodu odbywa się w pracowni pszczelarskiej. Cystersi wytwarzają przeróżne rodzaje miodów, a każdy z nich znajdzie swojego miłośnika.

Miód gryczany charakteryzuje jasnobrunatna barwa z czerwonym odcieniem, poprzez prawie czarną. W zapachu wyczuwalne są intensywnie pachnące, białe kwiaty gryki, dlatego miód ten często nie odpowiada dzieciom. Właściwości lecznicze miodu gryczanego znane są na całym świecie. Polecany jest zwłaszcza dla osób starszych, które miewają problemy z krążeniem. Dzięki zawartości cukrów prostych, miód ten wchłania się bardzo szybko wspomagając mięsień sercowy, a także pomaga przy problemach miażdżycowych. Zawiera duże ilości witamy C, żelaza, magnezu oraz rutyny pożądanej przez nasz organizm. Jest to także produkt bardzo odżywczy, zawierający dużą ilość białka.

Miód faceliowy ma ciemno-słomkowy kolor i zaliczany jest do miodów nektarowych, ponieważ wytwarzany jest z pięknych kwiatów facelii. W smaku jest słodki, łagodny a czasem lekko kwaskowy. Kompleksowo wspomaga organizm w przeziębieniach i infekcjach. Wspiera umysł po wysiłku intelektualnym i może być z powodzeniem stosowany zamiast miodu spadziowego. Dodatkowo pomaga przy chorobach układu pokarmowego oraz astmy oskrzelowej.

Jednym z bardziej znanych gatunków miodu jest ten wytwarzany z lipy. W stanie płynnym ma barwę od zielonkawo-żółtej do jasno-bursztynowej. Po skrystalizowaniu zmienia zabarwienie do złocisto-żółtego. Podobnie jak napary z lipy, miód wytwarzany z jej kwiatów pomaga przy schorzeniach górnych dróg oddechowych i przeziębieniach. Ponadto ma działanie wykrztuśne, które przyspieszy naszą walkę z chorobą. W Polsce ciężko znaleźć lipowe drzewa, które nie mają dostępu do spalin i zanieczyszczeń. W wyniku tak niewielkiej ilości dobrej jakości lipy, w sklepach często sprzedawane są miody lipowe z dodatkiem nektaru z innych kwiatów. Warto czytać etykiety i kupować najbardziej wartościowy produkt.

Miód akacjowy w stanie płynnym ma zielonkawą barwę, niekiedy jest bezbarwny. Jest bardzo słodki o lekko mdlącym zapachu kwiatów akacji. W postaci płynnej może pozostać bardzo długo, natomiast po krystalizacji rozpoznamy go po białej barwie. Pomaga przy chorobach układu trawiennego, takich jak zgaga i kwasota. Usprawnia także pracę wątroby w procesie detoksykacji. Miód akacjowy nie ma zbyt wielu właściwości antybiotycznych, jednak podobnie jak wszystkie inne miody kompleksowo wspomaga organizm.

Istnieje w Polsce miód, do którego wiele osób ma mieszany stosunek. Wynika to z procesu jego wytwarzania polegającego na zbiorze przez pszczoły odchodów mszyc i czerwców żerujących na liściach drzew. Jego barwa zaczyna się od szaro-zielonkawej, poprzez brązową, do prawie czarnej. Po skrystalizowaniu miody spadziowe najczęściej przybierają barwę ciemno-brązową. Jego ogromną zaletą jest fakt, że powstaje w najczystszych lasach zarówno iglastych, jak i liściastych. W przypadku tych pierwszych możemy poczuć wyraźny zapach żywicy i igliwia. Niestety cena miodu spadziowego może odstraszać. Ilość spadzi potrzebna do jego wytworzenia może występować w Polsce nawet co kilka lat, dlatego jego ilość jest ograniczona.

Miód wielokwiatowy może mieć kolor zarówno kremowy, jak i herbaciany, co zależy zarówno od rodzaju użytych kwiatów, jak i miejsca produkcji. Dzięki zawartości różnych gatunków roślin jest dobrym antybiotykiem, a także wzmacnia układ odpornościowy i walczy z próchnicą zębów. Co ciekawe, pomimo swojego słodkiego smaku miód ten jest produktem niskokalorycznym, dlatego osoby będące na diecie mogą włączyć go do swojego jadłospisu. Miód wielokwiatowy dodawany jest również do produktów kosmetycznych. Nawilża i koi naszą skórę, dlatego obecny jest w kremach, żelach pod prysznic i szamponach.

Miód rzepakowy jest jednym z najszybciej krystalizujących się miodów. Przybiera białą barwę i kremową konsystencję. Zawiera dużą ilość dobrze przyswajalnej glukozy, dlatego polecany jest dla osób potrzebujących energii po długotrwałym wysiłku fizycznym. Podobnie jak miód akacjowy wspomaga detoksykację wątroby. Osoby chore na cukrzycę powinny uważać na spożywaną ilość miodu rzepakowego, ponieważ ma on dosyć spory indeks glikemiczny.

Miód malinowy w stanie płynnym jest jasnożółty, a po skrystalizowaniu ma barwę żółtobiałą. Smak ma przyjemny i słodki, a zapachem przypomina owoce maliny. Działa napotnie, rozgrzewająco, antyseptycznie i przeciwgorączkowo. Stosuje się go w przeziębieniach, schorzeniach górnych dróg oddechowych, nieżycie żołądka, jelit, niedokrwistości oraz prewencyjnie przy miażdżycy. Wzmacnia układ odpornościowy i wspomaga pracę serca. Ze względu na doskonały smak i łagodność działania polecany jest szczególnie dzieciom.

Ostatnim miodem, nazywanym "królem miodów" jest ten wytwarzany z wrzosu. Ze względu na niewielką ilość wrzosowisk i pasiek produkujących ten rodzaj miodu jest on bardzo drogi i trudno dostępny. W zapachu wyczuwalny jest wrzos, natomiast smak zaskoczy nas goryczką i ostrością. Działa antyseptycznie i dzięki zawartości inhibiny hamuje rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii w naszym organizmie. (PAP Life)