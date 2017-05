Starożytne zboża wracają do łask

Amarantus, komosa ryżowa, kamut, proso czy orkisz - to tylko niektóre dawne odmiany zbóż przeżywające swój renesans i pojawiające się coraz częściej na współczesnych stołach. Są bogate w składniki mineralne i odżywcze, a ich uprawa jest zazwyczaj ekologiczna.

Zdjęcie Farro, czyli pszenica płaskurka, to starożytny gatunek pszenicy, który ponownie wraca do łask! /©123RF/PICSEL

Zdaniem specjalistów, produkty zbożowe to doskonałe źródło węglowodanów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Reklama

- To właśnie z nich czerpiemy energię na cały dzień. W ich wnętrzu skrywa się również bogactwo składników mineralnych oraz witamin z grupy B - odpowiedzialnych głównie za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, dobry nastrój i sprawność intelektualną - podkreśla Katarzyna Zadka, ekspertka programu edukacyjnego "Żyj smacznie i zdrowo".

Współcześnie na szeroką skalę uprawiane są takie zboża jak: pszenica zwyczajna, pszenżyto, jęczmień, żyto, owies i mieszanki tych zbóż. To z nich wytwarza się najwięcej produktów zbożowych w Polsce. Choć na przestrzeni lat zdominowały one światowy rynek, obecnie swój renesans przeżywają także starożytne odmiany i gatunki zbóż. Do łask wraca bowiem m.in. amarantus, komosa ryżowa, orkisz czy kamut.

Uprawy tych ostatnich zbóż, które są bogate w składniki mineralne i odżywcze, są zazwyczaj ekologiczne.

I tak: orkisz, czyli pszenica orkisz, to jeden z najstarszych gatunków pszenicy. Zdaniem specjalistów, ziarna orkiszu są źródłem cennych składników mineralnych takich jak: cynk, potas, wapń, żelazo oraz witamin z grupy B i PP. Regularne spożywanie orkiszu korzystnie wpływa na układ krążenia oraz obniża poziom cholesterolu we krwi.

Farro, czyli pszenica płaskurka, to kolejny starożytny gatunek pszenicy, który ponownie wraca do łask. W jej składzie znajdują się cenne składniki mineralne i witaminy, w szczególności z grupy B. Z ziaren płaskurki wytwarzana jest kasza, mąka, a z niej np. ekologiczne pieczywo. Najstarszy gatunek pszenicy to kamut, inaczej pszenica khorsan. Jest ceniona za swój słodki, lekko orzechowy smak. Zboże to świetnie sprawdza się w wypiekach oraz jako dodatek do sałatek i sosów.

Natomiast amarantus, zwany szarłatem, jest produktem bezglutenowym, dlatego sprawdza się w diecie osób nietolerujących glutenu. Stanowi ważne źródło łatwo przyswajalnego białka oraz błonnika. Nasiona amarantusa są bogate w biopierwiastki tj. wapń, fosfor, potas, magnez, kobalt, jod i żelazo, którego zawierają więcej niż nasiona roślin strączkowych, a nawet mięso.

Wśród innych zbóż cieszących się coraz większą popularnością jest proso, mające w swoim składzie witaminy z grupy B i E oraz potas, wapń, magnez, i korzystnie wpływające na żołądek, śledzionę i wzmacniające nerki. Natomiast quinoa, znana lepiej jako komosa ryżowa, wyróżnia się na tle innych zbóż m.in. zawartością aż dziewięciu niezbędnych aminokwasów. Pozytywnie wpływa na odporność i ogólne samopoczucie - przekonują eksperci. (PAP Life)