Święto zakochanych, czyli afrodyzjak na talerzu

Drugi miesiąc roku to bez wątpienia czas zakochanych! Popularne Walentynki obchodzone 14 lutego, to dzień potocznie zwany świętem miłości. To właśnie ten moment kiedy jeszcze bardziej chcemy pokazać drugiej osobie, co do niej czujemy i ile dla nas znaczy. Co więc zrobić, aby tym razem zaskoczyć swoją połówkę i sprawić jej nietuzinkową niespodziankę?

Zdjęcie Para zakochanych /materiały prasowe

W Walentynki zazwyczaj obdarowujemy drugą osobę drobnymi upominkami lub bukietem pięknych kwiatów. Trzeba jednak przyznać, że to co cieszy najbardziej to przede wszystkim prezenty zrobione przez nas samych. Może tym razem zamiast głowić się, jak sprawić przyjemność drugiej połówce, postawmy na własną kreatywność i skorzystajmy z dostępnych darów natury jakimi mogą okazać się… afrodyzjaki!

Reklama

Magiczna substancja

Nie od dziś wiadomo, że afrodyzjak wpływa na nasz organizm w specyficzny sposób pobudzając sferę uczuciowo - seksualną. Znany już w starożytności, skąd zawdzięcza swoją nazwę od greckiej bogini miłości – Afrodyty, często wykorzystywany jest jako uwodzicielski naturalny składnik wielu dań lub napojów. Nie bez powodu nazywany jest magiczną substancją, potrafi zdziałać cuda! Afrodyzjaki przypominają kształtem zakodowane w pamięci proste skojarzenia, oddziałują na nasze zachowanie, modyfikują działanie hormonów płciowych. Zwiększają tym samym potencję i wpływają na płodność. Można więc powiedzieć, że głównym celem magicznej substancji jest więc podwyższenie libido i tym samym zwiększenie miłosnych doznań.

Afrodyzjak na talerzu

Skoro już wiemy co ów afrodyzjak powoduje i jak działa na nasz organizm, warto dowiedzieć się czym tak naprawdę jest i gdzie można go znaleźć. Wśród naturalnych afrodyzjaków mających miano najpopularniejszych i zarazem skutecznych możemy wymienić:

Owoce morza – tutaj prym wiodą ostrygi i małże, które ze względu na swój kształt bardzo silnie pobudzają fantazję. Zawierają aminokwasy odpowiedzialne za produkcję hormonów mające za zadanie podwyższać libido, a obecny w nich cynk wyostrza zmysły. Świeże niestety trudne do zdobycia, zawsze jednak można wypróbować ich mrożoną wersję.

Czekoladę – nie dość że pyszna i dostępna na każdym kroku, to jeszcze pełna pozytywnych właściwości. Zawarte w niej kakao podnosi poziom dopaminy i serotoniny wyzwalających uczucie przyjemności i zadowolenia, a sam smak skusi chyba każdego! Jedynym minusem okazuje się tutaj jej niemała wartość kaloryczna.

Lubczyk – kwiaty, liście i łodyga są bardzo aromatyczne, dzięki obecnym olejkom eterycznym. Ich działanie powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz pobudzenie. Lubczyk ma szerokie zastosowanie: może być stosowany jako dodatek do dań lub gorący zdrowy napar.

Zakochaj się w kuchennych pysznościach

Znając działanie magicznych substancji oraz wiedząc gdzie ich szukać, pozostaje pytanie w jakiej formie najlepiej je przygotować? A Walentynki tuż, tuż! Wstępem do romantycznego posiłku może być więc warzywna sałatka z dodatkiem lubczyku lub rozgrzewająca zupa krem również nim doprawiona. Idealnym daniem głównym będą małże, które dobrze komponują się w towarzystwie… sera topionego. - Kremowa konsystencja serka topionego sprawia, że świetnie sprawdza się nie tylko na kanapce, ale także jako dodatek do sosów oraz zagęszczacz zup, tzw. kremów. Dodatkowym walorem jest jego śmietankowy i lekki smak idealnie pasujący do dań podawanych zarówno na ciepło, jak i zimno. Pamiętajmy, aby wybrać serek o jednolitej gęstości i aksamitnym smaku np. serek topiony kremowy (np. MSM Mońki) – przekonuje Ewa Polińska, ekspert Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej.