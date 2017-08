Szaszłyki drobiowe z rulonikami

Pyszny a zarazem lekki obiad

Zdjęcie Szaszłyki z cukinią /©123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: ok. 20 min Składniki dla: 4 porcji Składniki 80 dag fileta z indyka

2–3 cienkie cukinie

4 ząbki czosnku

6 łyżek oleju

2 łyżeczki suszonego oregano

1 łyżeczka suszonej bazylii

1/2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku

sól

czarny pieprz

Sposób przygotowania

1. Czosnek obierz, posiekaj, połowę wymieszaj z 3 łyżkami oleju, suszonym oregano i bazylią oraz słodką papryką. Marynatę przypraw do smaku solą oraz pieprzem. Filet z indyka opłucz, osusz, pokrój w grubszą kostkę.



2. Mięso przełóż do miseczki. Polej przygotowaną marynatą, dobrze przemieszaj. Odstaw w chłodne miejsce.



3. Cukinie umyj, odetnij końce, resztę pokrój wzdłuż w cienkie plasterki (najłatwiej zrobisz to nożem do obierania warzyw). Plasterki cukinii porcjami wkładaj do gotującej się posolonej wody. Po chwili wyjmij, osusz.



4. Wymieszaj resztę czosnku oraz oleju. Posmaruj tym plasterki cukini. Zwiń je ciasno.



5. Kawałki mięsa oraz ruloniki z cukinii ponabijaj na przemian na długie, drewniane patyczki. Szaszłyki ułóż na rozgrzanym ruszcie. Grilluj je ok. 8 minut. Często obracaj, by zrumieniły się równomiernie.