Tarta morelowa w koronie z rozetek

Kruche i pachnące!

Składniki 1 i 1/4 szkl. mąki pszennej

10 dag masła

1 jajko

sól

1 op. cukru waniliowego

1 szkl. cukru

5 dag mielonych migdałów

80 dag moreli

15 dag konfitury morelowej

2 łyżki całych migdałów (bez skórki)

2 białka

1 łyżka cukru pudru

mąka do oprószenia stolnicy i formy

tłuszcz do formy

Sposób przygotowania

1. Przygotuj spód: mąkę przesiej na stolnicę. Dodaj szczyptę soli oraz masło pokrojone na kawałeczki. Wsyp 1/2 szkl. cukru, cukier waniliowy i mielone migdały. Szybko zagnieć kruche ciasto. Przełóż na stolnicę oprószoną mąką, rozwałkuj na cienki placek.



2. Formę do tarty posmaruj tłuszczem i oprósz mąką. Wylep przygotowanym plackiem. Ciasto mocno dociśnij do spodu i brzegu formy. Ponakłuwaj je widelcem w kilku miejscach. Wstaw do lodówki na ok. 30 minut. Morele umyj, wytrzyj, porozcinaj i wyjmij pestki. Konfiturę podgrzej. Owoce rozłóż na kruchym spodzie. Posmaruj konfiturą i posyp całymi migdałami. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do temperatury 200 st. Piecz 35 minut.



3. Białka ubij z pozostałym cukrem na sztywno. Pianę z białek przełóż do szprycy cukierniczej z końcówką w kształcie gwiazdki. Wyciśnij wokół brzegu ciasta spore bezowe rozetki. Tartę piecz jeszcze ok. 5 minut. Oprósz cukrem pudrem.