Tarta ze śliwkowym nadzieniem

Choć posypka jest drobniutka, to ma w sobie mnóstwo smaku i aromatu!

Zdjęcie Tarta ze śliwkami /©123RF/PICSEL

Składniki 1 kg śliwek

2 budynie waniliowe

1 i 1/3 szkl. cukru

3 szkl. soku śliwkowego albo wiśniowego

1 i 1/4 kostki masła

2 i 1/2 szkl. mąki

10 dag wiórków kokosowych

1 op. cukru waniliowego

szczypta soli

1 jajko

1 łyżka cukru pudru

Sposób przygotowania

1. Śliwki umyj, rozetnij, wyjmij pestki. Proszek budyniowy wymieszaj z 1/3 szkl. cukru i 1/2 szkl. soku. Resztę soku zagotuj. Wlej rozrobiony budyń i mieszając, gotuj, aż masa zgęstnieje (ok. 1 minuty). Połącz ze śliwkami. Przestudź.

2. Stop 1/4 kostki masła. Przestudź je, a potem wymieszaj z 4 łyżkami cukru i ok. 2/3 szkl. mąki. Składniki rozcieraj palcami, aż powstaną drobne grudki. Kruszonkę włóż do lodówki. Z pozostałego masła, mąki, cukru, szczypty soli, cukru waniliowego i jajka zagnieć kruche ciasto. Schładzaj je 20 minut.

3. Tortownicę (o śr. 26 cm) wyłóż pergaminem. Spód i brzeg formy wylep ciastem. Wyłóż na nie masę śliwkową. Kruszonkę wymieszaj z wiórkami kokosowymi i rozsyp ją na wierzchu tarty. Ciasto wstaw do piekarnika rozgrzanego do temp. 200 st. C. Piecz 40-45 minut. Wystudź. Gotowe ciasto posyp cukrem pudrem.



