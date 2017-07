Kolorowa i smaczna. Idealna na lato

Zdjęcie Tarta ziemniaczana /©123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: około godziny Składniki dla: 6 osób Składniki 1 kg ziemniaków

3 łyżki mąki krupczatki

4 jajka

pęczek szparagów

20 dag groszku cukrowego

20 dag szynki

20 pomidorków

250 g kwaśnej śmietany

100 g koziego sera

sól

pieprz

Sposób przygotowania

1. Ziemniaki utrzyj, wbij dwa jajka, dodaj mąkę, dopraw. Spód piecz w temp. 200 st. C. 25 minut.



2. Szparagi i groszek obgotuj 3 minuty we wrzącej, osolonej wodzie z łyżeczką cukru. Wymieszaj śmietanę, ser i jajka, dopraw do smaku solą i pieprzem. Szynkę pokrój w cienkie paski. Na spód wyłóż warzywa z szynką, zalej sosem, na wierzchu rozłóż połówki pomidorków. Piecz kolejne 20-25 minut w temp. 180 st. C