Torcik z kawowym lukrem

Kusi wyglądem i smakiem!

Składniki na blaty 6 jajek

20 dag cukru

1 op. cukru waniliowego

l5 dag mąki ziemniaczanej

12 dag mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżeczka kakao

1/2 op. przyprawy korzennej do piernika

10 dag suszonej żurawiny;

Składniki PRZEŁOŻENIE:

20 dag gotowego kremu czekoladowo-nugatowego;

POLEWA:

20 dag cukru pudru l1 łyżeczka kakao

2-3 łyżki likieru kawowego

Sposób przygotowania

1. Blaty: jajka rozbij, oddziel żółtka od białek. Białka ubij,dosypując cukier oraz cukier waniliowy. Kiedy piana będzie sztywna i lśniąca, połącz ją z żółtkami. Obie mąki wymieszaj z proszkiem, kakao oraz korzenną przyprawą. Porcjami wsyp do masy jajecznej, ciągle mieszając ciasto łyżką. Na końcu wrzuć suszoną żurawinę. Ponownie przemieszaj ciasto.



2. Spód dużej tortownicy wyłóż papierem do pieczenia. Rozsmaruj na nim ciasto. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180°C. Piecz przez 45 minut. Upieczony biszkopt odstaw do wystudzenia. Zimne ciasto rozetnij na 3 równe blaty.



3. Przełożenie: krem czekoladowo-nugatowy lekko podgrzej, tak by łatwo można było go rozsmarować na cieście. Biszkopty przełóż kremem. Lekko dociśnij ciasto dłonią. Tort wstaw na godzinę do lodówki.



4. Polewa: cukier puder przesiej przez sitko razem z kakao. Dolej likier kawowy. Utrzyj na gładki gęsty lukier. Polej nim wierzch tortu. Zanim polewa zastygnie,udekoruj ciasto, np. świeżymi owocami żurawiny albo drobnymi cukierkami w kształcie ziarenek kawy.