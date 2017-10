Udka marynowane w oregano i natce

Uwielbiasz udka? Przygotuj je z dodatkiem aromatycznych ziół. Będą jeszcze smaczniejsze!

Zdjęcie Udka w ziołach /©123RF/PICSEL

Składniki 4 udka kurczaka

2 duże ząbki czosnku

1/2 pęczka oregano

1/4 szkl. oliwy

kilka gałązek natki Składniki 2 łyżeczki ziół prowansalskich

3 łyżeczki przyprawy do kurczaka

sól, pieprz

Sposób przygotowania

1. Udka opłucz, wytrzyj do sucha, wytnij kości. Mięso posyp odrobiną soli i pieprzu. Czosnek przeciśnij przez praskę. Natkę oraz oregano opłucz, osusz, oderwij listki i drobno je posiekaj.



2. Oliwę dobrze wymieszaj z czosnkiem, oregano, natką, ziołami prowansalskimi oraz przyprawą do kurczaka. Udka włóż do większej miseczki. Polej przygotowaną marynatą. Dobrze wetrzyj ją w mięso. Przykryj folią spożywczą i włóż do lodówki na ok. 2 godziny.



3. Potem zamarynowane udka ułóż w żaroodpornej formie. Polej marynatą pozostałą na dnie miseczki. Mięso wstaw do piekarnika rozgrzanego wcześniej do temperatury 200 st. Piecz przez 35 minut. Gotowe udka podawaj np. z kluseczkami ziemniaczanymi oraz duszonymi warzywami.