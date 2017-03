Wafle z masą kakaowo - orzechową

Każdy z nas pamięta smak słodkich wafli z dzieciństwa. Bez tego deseru nie wyobrażaliśmy sobie rodzinnych uroczystości czy niedzielnych spotkań przy herbacie. Na szczęście łatwo i szybko możemy powrócić do tych czasów, kiedy to każdy kawałeczek deseru znikał ze stołu w mgnieniu oka. Gotowe wafle kupimy niemalże w każdym sklepie. Do przygotowania słodkiej masy użyjmy domowego masła, które powstanie w kilka minut i doskonale podkreśli tradycyjny smak orzechów włoskich i kakao.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /materiały prasowe

Składniki domowe masło na bazie 2 Śmietanek 42% ( np. od OSM Piątnica) 250g

cukier brązowy 150g

kakao 3 łyżki

mleko 200ml

orzechy włoskie łuskane 150g

chałwa 150g

wafle suche ok. 200g

Wykonanie domowego masła:

Reklama

Dwie schłodzone śmietanki wlać do miski, a następnie ubić ręcznym mikserem, aż do momentu oddzielenia się tłuszczu od maślanki (ok. 7-8 minut). Gdy na powierzchni pojawią się już kuleczki tłuszczu i wydzieli się maślanka należy przerwać miksowanie. Później odcedzić maślankę na sitku wyłożonym gazą, a gotowe masło opłukać w zimnej wodzie i wstawić do lodówki.

Wykonanie deseru:

Masło rozpuścić w rondelku, dodać cukier i kakao. Podgrzewając mieszać, aż cukier prawie zniknie. Następnie dodać mleko i zagotować. Dodać posiekane lub zmielone orzechy i wkruszyć chałwę. Wymieszać, odstawić do przestygnięcia. Jeszcze letnią masą posmarować wafle, całość skleić. Zawinąć w folię spożywczą, przycisnąć czymś ciężkim i odstawić do lodówki. Gdy wafle będą dobrze wychłodzone pokroić na porcje.