Wielkanoc pełna smaku - Pieczony Kurczak Zagrodowy z wiosennymi warzywami

Pełne radości, rodzinne, wiosenne – takie właśnie są Święta Wielkanocne. W uroczystej atmosferze spotykają się bliscy i znajomi, a na świątecznych stołach pojawiają się tradycyjne wielkanocne potrawy. Oprócz żurku czy jajek, królują przygotowywane na wiele sposób mięsa. Wiosenny, oryginalny w smaku i prosty do przygotowania Kurczak Zagrodowy to doskonały pomysł na pyszne ucztowanie.

Kolorowa, magiczna i pełna słońca Wielkanoc nastraja wszystkich optymistycznie i przypomina o wejściu w nową porę roku. Rozkwitająca przyroda skłania do wprowadzania do menu świeżych warzyw i owoców, które mają swoje ważne miejsce na stole wielkanocnym. Sałatki, przystawki i dania z warzywami pojawiają się podczas świąt bardzo często, nadając im lekkość i wiosenny charakter. Z warzywami doskonale komponują się mięsa, szczególnie delikatny drób. Wyrazisty w smaku Kurczak Zagrodowy w połączeniu z wiosennymi warzywami i nowalijkami oraz aromatycznymi ziołami, to kwintesencja wiosennego smaku i znakomita propozycja na danie główne podczas Świąt. Świetnie wpisuje się w klimat Wielkanocy, a upieczony w całości nabiera prawdziwie wykwintnego charakteru.

Pieczony Kurczak Zagrodowy z wiosennymi warzywami

Składniki 1 cały Kurczak Zagrodowy ok. 1,6 kg

1 łyżeczka tymianku suszonego

1 łyżeczka ziaren kopru włoskiego

1 łyżeczka papryki czerwonej w płatkach

1/2 łyżeczki ziaren zielonego pieprzu

sól

olej

1-2 główki czosnku

1 cytryna

Składniki - dodatki 500 g zielonej fasolki szparagowej

2 pęczki rzodkiewki

1 kg małych ziemniaków

miks sałat

zielony ogórek

pomidorki koktajlowe

wiórki parmezanu

miód

suszone płatki chili

sól, czarny pieprz

oliwa

Sposób przygotowania

1. Kurczaka wkładamy do dużej miski. Do moździerza wsypujemy wszystkie przyprawy i niezbyt dokładnie miażdżymy. Przesypujemy je do małej miseczki i dodajemy sól, olej oraz cytrynę. Tak powstałą marynatą nacieramy kurczaka. Następnie miskę z kurczakiem przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy na noc do lodówki.



2. Następnego dnia wyjmujemy kurczaka z lodówki i pozostawiamy go do osiągnięcia temperatury pokojowej, w międzyczasie nagrzewamy piekarnik do 180 stopni. Kurczaka przekładamy na blaszkę do pieczenia i wkładamy do piekarnika. Pieczemy ok. 1 godzinę i 50 minut.



3. Międzyczasie przygotowujemy warzywa. Obrane i pokrojone w ćwiartki ziemniaki dodajemy na blaszkę podczas pieczenia kurczaka.



4. Rzodkiewki myjemy i osuszamy, następnie kroimy na pół i wrzucamy na patelnie z rozgrzanym olejem. Smażymy rzodkiewki do lekkiego zrumienienia, a pod koniec dodajemy przyprawy oraz miód.



5. Fasolkę myjemy i odcinamy końcówki, a następnie kroimy na mniejsze kawałki. Przekładamy do garnuszka z osoloną i posłodzoną wodą, gotujemy do miękkości. Miks sałat wykładamy na miskę, dodajemy plasterki ogórka, połówki pomidorków i posypujemy wiórkami parmezanu.



6. Kurczaka podajemy z pieczonymi ziemniakami, przesmażoną rzodkiewką, fasolką szparagową i sałatą.

Smacznego!