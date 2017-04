Wielkanoc w stylu fit. 7 skutecznych rad, jak nie przytyć w święta

Czy święta zawsze oznaczają dodatkowe kilogramy? Jak przetrwać Wielkanoc i nie przytyć? Konrad Gaca, znany specjalista żywieniowy, który odchudził tysiące Polaków, podpowiada, jak uniknąć nadprogramowych kilogramów w tym szczególnym czasie.

Święta Wielkiej Nocy powinny upłynąć w atmosferze spokoju i wypoczynku. Ci, którzy walczą o doskonałą sylwetkę na lato często jednak obawiają się pokus świątecznych smakołyków i przybrania na wadze, dlatego święta stają się dla nich pasmem wyrzutów sumienia.

– Moi pacjenci często boją się o to, jak przetrwają święta. Martwią się, że przez wszechobecne smakołyki kuchni tradycyjnej przerwą dietę i zniweczą cały sukces w odchudzaniu, jaki do tej pory osiągnęli – mówi Konrad Gaca, ekspert ds. leczenia otyłości, twórca metody Mądrego Odchudzania GACA SYSTEM. Tłumaczę wtedy, że wszystko zależy od nastawienia i… planu. Wiele osób oddycha z ulgą, gdy dowiaduje się, że święta można spędzić w wersji fit i dzięki temu nie martwić się o swoją figurę.

Oto 7 zasad Konrada Gacy, które sprawią, że w te święta nie przytyjesz ani trochę!

1. Przygotuj potrawy wielkanocne w wersji fit!

Ogranicz sól i cukier, przygotuj lżejsze wersje tradycyjnych potraw. Przepisów jest całe mnóstwo! Znajdziesz je np. w książce „Kuchnia Fit” Konrada Gacy.



2. Wypij szklankę wody z cytryną przed jedzeniem

Przed posiłkiem Konrad Gaca poleca wypić szklankę wody z cytryną. Taki napój sprawi, że zjemy nieco mniej, a dodatkowo metabolizm zostanie przyspieszony – mówi ekspert. Ten prosty trik można stosować przed każdym posiłkiem.



3. Nie biesiaduj przez cały dzień. Zamiast 1 posiłku w ciągu dnia – 4 lub 5

Choć święta sprzyjają całodziennemu siedzeniu przy stole, warto mimo wszystko postawić na regularne posiłki o stałych porach. Praktyka niejedzenia przez cały dzień z powodu zaplanowanej, wieczornej kolacji lub śniadania, które przeciągnie się na wiele godzin, nie jest dobrym pomysłem – ostrzega Gaca. To prosta droga to wilczego głodu, przez który zjemy na ostatni posiłek o wiele za dużo. Wielkanoc to szczególny czas, ale nie warto z tego powodu rozregulowywać swojego metabolizmu. Regularność to podstawa!



4. Jedz na małych talerzach

W ten sposób można łatwo oszukać mózg i… żołądek! Średnia porcja mięsa lub sałatki będzie wyglądała znacznie okazalej na mniejszym talerzu i dzięki temu zjemy mniej bez poczucia straty.

1. Zrezygnuj z alkoholu

Napoje alkoholowe sprzyjają nie tylko tyciu, ale także odwodnieniu, którego przykre skutki odczuwamy znacznie dłużej – ostrzega specjalista żywieniowy. Dlatego jeśli zależy nam na szczupłej sylwetce, warto zrezygnować ze spożywania alkoholu.

2. Bądź aktywna! Także w święta

Święta nie muszą oznaczać braku ruchu. Jeśli na co dzień jesteśmy aktywni, to nie ma powodu, żeby rezygnować z tego w czasie świąt – mówi Konrad Gaca. Codzienny spacer albo jazda na rowerze pomogą nam przyspieszyć metabolizm. Zabierz rodzinę na wielkanocny spacer i razem cieszcie się aktywnością!

3. Nieustannie się motywuj

Cały czas pamiętaj o swoim celu, który ma związek z odchudzaniem. Nie traktuj świąt jako przerwy w odchudzaniu – masz przed sobą marzenie, które już niebawem może się spełnić, jeśli tylko będziesz konsekwentna! Miej w zasięgu ręki zdjęcie lub cytat, który Cię motywuje. Często przypominaj sobie o tym, do czego dążysz. Święta nie muszą skończyć się dietetyczną katastrofą– wystarczy jedynie nie tracić głowy i przestrzegać kilku zasad. To pozwoli Ci zachować szczupłą sylwetkę i bez obaw zasiadać do wielkanocnego stołu. Pamiętajmy, że Święta Wielkiej Nocy trwają tylko kilka dni i warto zawalczyć o to, żeby pozostały po nich jedynie miłe wspomnienia o chwilach relaksu z rodziną – mówi Konrad Gaca.

