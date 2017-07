Wiśniowa stracciatella

Rozpływa się w ustach!

Zdjęcie Straciatella /©123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 30 minut Składniki dla: 12 porcji Składniki 20 dag herbatników maślanych

10 dag masła

1/2 szkl. cukru

1 torebka cukru waniliowego

1 mały słoik kremu orzechowo-czekoladowego typu nutella

5 łyżeczek żelatyny

50 dag wiśni

10 dag startej gorzkiej czekolady

1 szkl. śmietany kremówki

50 dag serka mascarpone

50 dag mielonego twarogu

Sposób przygotowania

1. Masło stop, przestudź. Herbatniki drobno pokrusz w malakserze albo rozgnieć wałkiem do ciasta. Okruszki wymieszaj z masłem. Spód tortownicy (o śr. ok. 26 cm) równomiernie wylep przygotowaną masą. Dociśnij ją palcami do dna formy. Wstaw do lodówki.

Reklama

2. Żelatynę namocz w niewielkiej ilości zimnej wody. Wiśnie umyj, osusz, wydryluj. Czekoladę drobno posiekaj albo zetrzyj na tarce o dużych otworach. Śmietanę ubij na sztywno. Twaróg utrzyj z serkiem mascarpone oraz cukrem i cukrem waniliowym. Spęczniałą żelatynę rozpuść, podgrzewając na bardzo małym płomieniu. Najpierw ostrożnie połącz ją z masą serową. Potem delikatnie domieszaj bitą śmietanę.

3. Do tężejącej masy dodaj wiśnie oraz startą czekoladę. Wyłóż na spód z herbatników. Wierzch wygładź. Wstaw do lodówki na 4 godziny. Krem czekoladowo-orzechowy lekko podgrzej. Rozsmaruj grubą warstwą na wierzchu ciasta. Wstaw na godzinę do lodówki. Udekoruj, np wiśniami.