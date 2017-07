Witaminowa bomba, czyli pomidor niejedno ma imię

Nie dość, że zdrowe to jeszcze jakie smaczne. Pomidory, bo o nich mowa, można jeść na surowo - wystarczy skropić je oliwą, podać z mozzarellą albo dodać do sałatki. W postaci sosu, znajdziemy je np. na pizzy. Można tez zrobić gazpacho, jak proponuje Eliza Mórawska.

Zdjęcie Gazpacho /©123RF/PICSEL

Pomidory stanowią źródło witamin, takich jak wit. A, B, C, E i K oraz minerałów wpływających na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. W związku ze swoją niską kalorycznością (18 kcal w 100 g), polecane są osobom odchudzającym się. Jedząc je regularnie, zauważyć można ich korzystny wpływ na skórę, włosy i paznokcie, zaś zawarty w nich likopen opóźnia starzenie się komórek.

Jedną z propozycji dania z pomidorów jest gazpacho, czyli pomidorowy chłodnik. "Pierwsze gazpacho zjadłam, jeszcze zanim pojechałam do Hiszpanii, ale dopiero tam zrozumiałam, w czym tkwi sęk. To dojrzałe, soczyste pomidory, tak dobre, że nie potrzebują wielu dodatków. To podstawa. Nigdy nie zrobisz dobrego gazpacho z twardych pomidorów z hipermarketu. Dlatego ja zawsze czekam na sezon" - przekonuje w swojej książce "Na zdrowie" Eliza Mórawska, autorka bloga "White Plate".

Do przygotowania gazpacho według przepisu Mórawskiej potrzebne będą następujące składniki: 1 kg świeżych, bardzo dojrzałych pomidorów; 300 g świeżych ogórków, obranych i pokrojonych w niewielką kostkę; 150 ml dobrej jakości oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia; 5 średniej wielkości cebulek dymek ze szczypiorkiem, drobno pokrojonych; średniej wielkości czerwona papryka, wypestkowana i pokrojona w kostkę; 3 ząbki czosnku, drobno posiekane; 3 łyżki octu winnego; 1,5 łyżeczki kminu rzymskiego, sól i świeżo mielony pieprz do smaku.

Dodatkowo do podania: 2-3 bardzo dojrzałe awokado pokrojone w kostkę, skropione sokiem z cytryny; 2-3 łyżki świeżych, posiekanych liści kolendry, 5-6 rzodkiewek pokrojonych w drobniutką kostkę.

Jak przygotować gazpacho? "Pomidory pokrój w kostkę. Odejmij 300 g, następnie połącz z połową ogórków, czosnkiem, kminem, papryką, cebulą i zmiksuj. Dodaj oliwę z oliwek, ocet, sól i pieprz do smaku. Wymieszaj z pozostałymi pomidorami, ogórkami. Podawaj z awokado i rzodkiewkami, oprószone kolendrą" - instruuje autorka przepisu.