Wyrafinowany wege-pasztet

"Gdy go piekę, w całym domu unoszą się takie aromaty, jakbym przygotowywała najbardziej wyrafinowaną potrawę świata" - tak swój pasztet zachwala Agnieszka Maciąg. Modelka przygotowuje go m.in. z pieczonych marchewek, pietruszki i selera oraz przypraw - curry i kurkumy.

Zdjęcie Pasztet wegetariański /©123RF/PICSEL

"Pełen smaków i cudownych zapachów, lekki i zdrowy pasztet to cudowna potrawa na wszystkie posiłki w ciągu dnia. Jadam go z sałatą albo moją ulubioną kiszoną kapustą. Wybornie smakuje z domowym chrzanem lub z marynowanym albo kiszonym imbirem. Słodycz warzyw i rodzynek w połączeniu z ostrymi dodatkami tworzy obłędną całość! I jeszcze ten korzenny smak czerwonego pieprzu. Mniam!" - tak o pasztecie z warzyw z czerwonym pieprzem i rodzynkami w swojej najnowszej książce "Smak zdrowia" pisze modelka Agnieszka Maciąg.

Do przygotowania pasztetu według przepisu Maciąg potrzebne będą następujące składniki: 500 g obranej i pokrojonej na kawałki marchewki, 100 g obranego i pokrojonego na kawałki korzenia pietruszki, 100 g obranego i pokrojonego na kawałki pasternaku lub bulwy selera, drobno posiekana cebula, 6 drobno posiekanych ząbków czosnku, 4-5 łyżek ekologicznej kaszy kukurydzianej lub kaszy manny, 2 jajka od szczęśliwych kur, pół łyżeczki kurkumy, 1/2-1 łyżeczka przyprawy curry, łyżeczka ziół prowansalskich; łyżka naturalnej, dobrej przyprawy do zupy; garść ciemnych rodzynek, 2-3 łyżki czerwonego pieprzu, świeżo zmielony czarny pieprz do smaku oraz masło klarowane lub olej roślinny do smażenia.

Przygotowanie pasztetu należy rozpocząć od nagrzania piekarnika do 200 st. C. Warzywa - oprócz cebuli i czosnku - wykładamy na blachę, skrapiamy olejem i wstawiamy do piekarnika. Pieczemy aż do miękkości i odstawiamy do ostudzenia.

Foremkę (keksówkę) smarujemy olejem. Aby pasztet nie przywarł zbyt mocno, można wysypać ją płatkami lub otrębami owsianymi albo gryczanymi.

Na patelni rozgrzewamy tłuszcz i podsmażamy cebulę i czosnek, aż się przyrumienią. Do miksera wrzucamy upieczone warzywa, dodajemy cebulę, czosnek i pozostałe składniki, poza rodzynkami i czerwonym pieprzem. Całość miksujemy. Masę można doprawić solą. Następnie należy dołożyć rodzynki i czarny pieprz oraz zamieszać. Tak przygotowaną masę przekładamy do foremki, wyrównujemy, polewamy odrobiną oleju, a wierzch ozdabiamy czerwonym pieprzem, delikatnie wciskając ziarenka w masę. Pieczemy przez 40-50 minut w 180 st. C, aż pasztet się zarumieni. Można podać go zarówno na ciepło, jak i na zimno.